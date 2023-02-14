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BTÜ öğretim üyelerine TÜBİTAK Teknogirişim desteği

Şirketler 14.02.2023, 00:03
BTÜ öğretim üyelerine TÜBİTAK Teknogirişim desteği

Bursa Teknik Üniversi­tesi (BTÜ) Mekatro­nik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Dr. Meh­met Onur Genç ve Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu “Mobil Ağa Bağlı Ergonomik Mo­düler Yüksek Torklu Şehir İçi Elektrikli Ulaşım Aracı” başlıklı proje ile Teknogirişim sermayesi desteği almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1512 2022/2 BiGG Yeşil Bü­yüme çağrısı kapsamında geliştirilen projeyle, Avrupa Birliği Yeşil Mutabaka­tına dahil olan ülkemizde ik­lim değişikliği, emisyon ve trafik problemlerine çözüm üretilecek.

Bu tür projelerin hızlı bir şe­kilde artması gerekliliğini be­lirten ve bu proje ile BTÜ Tek­nopark bünyesinde FCM Mobility Elektronik A.Ş.’nin kurucularından olan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur Genç, projeden elde edile­cek ürünlerin ticarileşerek lokal ve glo­bal pazarlarda kendisine yer bulacağını ifade etti.

#BTÜ #TÜBİTAK
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