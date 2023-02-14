BTÜ öğretim üyelerine TÜBİTAK Teknogirişim desteği
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Dr. Mehmet Onur Genç ve Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu “Mobil Ağa Bağlı Ergonomik Modüler Yüksek Torklu Şehir İçi Elektrikli Ulaşım Aracı” başlıklı proje ile Teknogirişim sermayesi desteği almaya hak kazandı.
TÜBİTAK 1512 2022/2 BiGG Yeşil Büyüme çağrısı kapsamında geliştirilen projeyle, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına dahil olan ülkemizde iklim değişikliği, emisyon ve trafik problemlerine çözüm üretilecek.
Bu tür projelerin hızlı bir şekilde artması gerekliliğini belirten ve bu proje ile BTÜ Teknopark bünyesinde FCM Mobility Elektronik A.Ş.’nin kurucularından olan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur Genç, projeden elde edilecek ürünlerin ticarileşerek lokal ve global pazarlarda kendisine yer bulacağını ifade etti.