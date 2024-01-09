Borçelik’ten kaplama tesisi

Kafadar, iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında ele aldıkları sürdürülebilirlik stratejisini iş stratejileriyle entegre ederek gelecekte de paydaşlarına değer yaratan ve topluma fayda sağlayan bir grup olmayı hedeflediklerini kaydetti.

2024’te de yatırım fırsatlarını değerlendireceklerini belirten Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, “Gemlik’te kurulu Borçelik tesisimizin kapasitesi arttırılarak 500 bin tonluk ağırlıklı otomotive yönelik yeni bir kaplama tesisi yatırımı planlıyoruz. Boru işimizde ABD ve Avrupa yatırımları ile büyüme gibi başlıklar bulunuyor. Enerji portföyümüzü Saros hibrit, 94 megavatlık Saros GES, Balabanlı, Pelit ile toplamda 120 megavat büyütüyoruz, yeni güneş ve rüzgar santrali yatırım seçeneklerini değerlendiriyoruz. Elektrikli şarj istasyon ağları yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.