Bolt’tan eğitime destek

Amaçlarının çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu eğitimli, nitelikli ve donanımlı gençlerin yetiştirilmesinde rol alarak, ülkenin geleceğinde önemli yer tutan Meslek Liselerine destek vermek olduğunu söyleyen Bolt Bağlantı Elemanları Genel Müdürü Sinan Topuk, “Globalde ve Ülkemizde teknoloji, bilim ve sanayi artarak gelişme göstermektedir. Gençlerimizin vasıflı ve nitelikli bir mesleğe sahip olmasını sağlayacak eğitim kurumlarımızın başında gelen Meslek Liseleri ile yapılan ikili işbirliğimiz ile mevcut öğrencilerin yenilikçi üretim yaklaşımlarını, farklı üretim yöntemlerini, dijitalleşmeyi, bilişim teknolojilerini saha uygulamaları ile görerek daha öğrencilik yıllarında sektörlerin ve üretim teknolojilerin gidişatı konusunda bilgi sahibi olmalarını hedeflemekteyiz” dedi.