AKUT ve ÜÇGE: İş birliğiyle güçlenen dayanışma

İmzalanan protokol sırasında ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven, ÜÇGE Mağaza Ekipmanları Fabrika Direktörü Taner Güler, ÜÇGE Grup Şirketleri İK Direktörü Seda Nur Akcan İncir, Kurumsal İletişim Müdürü Sevgi Yalçın, AKUT Bursa Ekip Lideri Abdullah Nişancıoğlu ve AKUT Bursa Ekibi Proje ve Kaynak Yaratma Bölümü Sorumlusu Türker Kuş hazır bulundu.

Protokol kapsamında ÜÇGE, AKUT'un ihtiyaç duyduğu, operasyonel süreçlerini daha düzenli ve etkin bir şekilde yürütmesine olanak tanıyacak depolama alanlarını sağlayacak. Diğer taraftan AKUT, alanında sahip olduğu uzmanlık ve deneyim ile ÜÇGE Grup çatısı altında hem acil durumlar için Kurum Kriz Merkezinin Yönetsel Faaliyetlerini ve Risk Değerlendirme Raporunu oluşturacak, hem de ÜÇGE çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimleri ve programları düzenleyecek. Düzenlenecek eğitimler, afet bilinci oluşturma ve acil durumda kriz yönetimi konularında farkındalık sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda AKUT ile sosyal sorumluluk projesi olarak Afet ve Gönüllü Bilgilendirme semineri de düzenlenecek. Tüm bu süreçte ÜÇGE, acil durumlar karşısında daha etkin olmayı sağlayacak ve çalışanlarının güvenliğini ön planda tutmayı sürdürecek.