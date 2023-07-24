Airbus Ottonom Mühendislik’i tercih etti

Ottonom Üretim Teknolojileri Genel Müdürü Serhat Aksu, “Airbus, uçaklarda kullanılacak hidrojen yakıt pillerinin test süreçleriyle ilgili firma­mızdan talepte bulundu. Bu talebin ar­dından hemen harekete geçen uzman mühendislik ekibimiz, hidrojen yakıt pillerinin test edildiği, dünyanın en büyük, hareketli test sistemini geliş­tirdi. Dünyada henüz eşi benzeri olma­yan ve dünyanın en büyük hareketli test sistemini üreten Ottonom Mühen­dislik olarak, ülkemiz ve teknolojimiz adına gurur ve mutluluk verici bir ge­lişmeye imza attık” dedi.