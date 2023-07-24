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Airbus Ottonom Mühendislik’i tercih etti
Otomotiv, havacılık, savunma sanayi, beyaz eşya ve diğer endüstriler için kabiliyeti yüksek, yeni nesil, yüksek teknolojili mühendislik ürünleri ve çözümleri sunan Ottonom Mühendislik, hayata geçirdiği başarılı projelerle önemli firmaların tercihi oluyor.
Şirketler 24.07.2023, 16:47
Ottonom Üretim Teknolojileri Genel Müdürü Serhat Aksu, “Airbus, uçaklarda kullanılacak hidrojen yakıt pillerinin test süreçleriyle ilgili firmamızdan talepte bulundu. Bu talebin ardından hemen harekete geçen uzman mühendislik ekibimiz, hidrojen yakıt pillerinin test edildiği, dünyanın en büyük, hareketli test sistemini geliştirdi. Dünyada henüz eşi benzeri olmayan ve dünyanın en büyük hareketli test sistemini üreten Ottonom Mühendislik olarak, ülkemiz ve teknolojimiz adına gurur ve mutluluk verici bir gelişmeye imza attık” dedi.
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