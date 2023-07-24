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Airbus Ottonom Mühendislik’i tercih etti

Otomotiv, havacılık, savunma sanayi, beyaz eşya ve diğer endüstriler için kabiliyeti yüksek, yeni nesil, yüksek teknolojili mühendislik ürünleri ve çözümleri sunan Ottonom Mühendislik, hayata geçirdiği başarılı projelerle önemli firmaların tercihi oluyor.

Şirketler 24.07.2023, 16:47
Airbus Ottonom Mühendislik’i tercih etti

Ottonom Üretim Teknolojileri Genel Müdürü Serhat Aksu, “Airbus, uçaklarda kullanılacak hidrojen yakıt pillerinin test süreçleriyle ilgili firma­mızdan talepte bulundu. Bu talebin ar­dından hemen harekete geçen uzman mühendislik ekibimiz, hidrojen yakıt pillerinin test edildiği, dünyanın en büyük, hareketli test sistemini geliş­tirdi. Dünyada henüz eşi benzeri olma­yan ve dünyanın en büyük hareketli test sistemini üreten Ottonom Mühen­dislik olarak, ülkemiz ve teknolojimiz adına gurur ve mutluluk verici bir ge­lişmeye imza attık” dedi.

#Ottonom Mühendislik
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