Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ve Borusan Grup şirketlerinden Borçelik'in düzenlendiği "Bu İş Eşitlik İşi Projesi" kapsamında eğitim alan Bursa'nın Gemlik ilçesinde 25 yaşındaki Ceren Çetinkaya, vinç operatörü babasının 10 yıl önce emekliye ayrıldığı fabrikada seneler sonra aynı görevi üstlendi.

Çetinkaya: “Kadınlar her işin üstesinden gelir”

Çocukluğundan bu yana beden eğitimi öğretmenliğini hayal eden ve Borusan Spor Kulübünde forma giyen voleybolcu Çetinkaya, Bursa'da çeşitli sektörlerde çalıştı. Sosyal medyada, "Bu İş Eşitlik İşi Projesi"ni gören Çetinkaya, arkadaşlarının da önerisiyle müracaat etti. Çetinkaya, proje kapsamında kurs verilen birçok sektör arasında babasının da mesleği olan vinç operatörlüğünü seçerek, bir süre bu işin teorik ve pratik eğitimini aldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan Çetinkaya, Gemlik'te babasının 2014'te emekli olduğu çelik fabrikasında vinç operatörü olarak göreve başladı.

Görevini 1,5 yıla yakın süredir başarıyla yapan, fabrikadaki 14'ü kadın 83 vinç operatöründen biri olan Ceren Çetinkaya, çocukluğunda hiç vinç operatörü olmayı hayal etmediğini ancak sosyal medyadaki proje duyurusunu görünce babasından bildiği mesleği yapabileceğini düşündüğünü söyledi. Fabrika içinde rayla hareket eden tavan vincini kullanan Çetinkaya, kadınların her işin üstesinden geleceğine inandığını ifade ederek, iş arayan hemcinslerine vinç operatörlüğünü önerdi.

Şençayır: “Sanayide kadın istihdamı artacak”

Projenin yürütücülerinden BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır da Çetinkaya'nın mülakat, eğitim ve sınavlardan sonra mesleki yeterlilik belgesini alarak istihdam edildiği fabrikada işini hakkıyla yaptığını belirtti. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli kadın çalışan sayısını artırarak istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Şençayır, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek projemize sayıyı daha da artırarak devam edeceğiz. Ceren bizi çok mutlu etti, meslek hayatına devam ediyor. Bizler de BUİKAD olarak bu işin parçası olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.