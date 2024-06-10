RUMELİSİAD öncülüğünde, ERİAD ve BULTİŞ’in destekleri ile bu yıl 6. sı düzenlenen Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi, bu yıl Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirildi. 2 gün süren program kapsamında; Sırbistan ile ekonomik iş birliği ve yatırım imkanları ele alınırken, çok sayıda B2B görüşmeye imza atıldı.

Metropol Palace Hotel’de düzenlenen programa; Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Bulgaristan'ın Belgrad Büyükelçisi Petko Doykov, RUMELİSİAD Başkanı ve Sırbistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, BULTİŞ Başkanı Donka Koleva, Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Analiz, Hizmetler ve Uluslararasılaştırma Sektörü Direktörü Mihailo Vesović, Ticaret Müşaviri Yasemin Yüce, Filibe Bölge Valisi Müh. Iliya Zyumbilev, Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yatırım Desteği Kıdemli Danışmanı Stefan Jakovljević, Feka Automotive CEO'su Taner Karslıoğlu ve Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Arslan’ın yanı sıra çok sayıda iş insanı ve davetliler katıldı.

“Türkiye ile Sırbistan arasında 2023 yılında 2,3 milyar euro seviyesinde ticaret”

Programda konuşan Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen yıl daha da arttığına vurgu yaparken, yapılan güçlü iş birliği ve çalışmaların mevcut iş hacminin artmasına önemli katkılar sağladığını söyledi. Türkiye ile Sırbistan arasında 2023 yılında 2,3 milyar euro seviyesinde ticaretin gerçekleştiğine değinen Momirovic, Türkiye'deki iş insanları için Sırbistan’da avantajların bulunduğunu sözlerine ekledi.

“Balkanlar ile köklü bağlar ekonomik ve ticari açıdan da güçleniyor”

Daha sonra söz alan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ise “Balkanlar ile tarihten gelen köklü bağlarımız bulunmaktadır. Bu köklü bağların ekonomik ve ticari açıdan güçlendiği bir dönemden geçiyor. Sırbistan'da faaliyet gösteren bini aşkın şirketimiz ve 20'ye yakın fabrikamızla ikili ekonomik ilişkilerimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Bulgaristan da Sırbistan ile birlikte komşumuz, bu üç ülkenin ekonomide önemli işler yapacağına inanıyoruz. Türkiye ile Sırbistan arasındaki kültürel ilişkiler de her geçen gün gelişiyor. Bu zirve, Sırbistan'daki yatırım fırsatlarının tanıtımı için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Bulgaristan, 3 ülkenin de bağlantı noktasında yer alıyor”

Programda konuşan Bulgaristan'ın Belgrad Büyükelçisi Petko Doykov ise “Bulgaristan-Türkiye ve Sırbistan arasında böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi, mevcut iş birliğinin ve ticaret hacminin artması açısından çok faydalı oldu. Çünkü Bulgaristan, 3 ülkenin de bağlantı noktasında yer alıyor. Hem Bulgar Türk iş adamları hem de Sırbistan’daki iş insanları açısından buradaki ikili iş görüşmeleri çok değerli oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

“Uzun vadede 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi”

Açılış programında konuşan RUMELİSİAD Başkanı ve Sırbistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp de şimdiye kadar düzenledikleri tüm zirvelerde katılımcılar açısından son derece olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ekonominin yanı sıra güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu dile getiren Alp, “Sırbistan ile Türkiye ilişkileri özellikle son yıllarda atılan pozitif adımların da etkisiyle, tarihin en iyi seviyesine gelmiş durumda. Öyle ki geçtiğimiz yılın ticaret hacmi 2 milyar dolar seviyesine çıkarken, her yıl yeni rekorlara imza atılıyor. Uzun vadede ise 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri belirlenmiş durumda. İş dünyası temsilcileri olarak bizler de bu köklü bağlardan aldığımız güçle, karşılıklı iş birliğimizi kuvvetlendirme ve ticari faaliyetlerimizi daha geniş bir çerçevede yaygınlaştırmak adına sorumluluk almaya devam ediyoruz. Kurulacak başarılı iş bağlantıları, Balkan coğrafyasındaki ülkelerimizin refahını artırmak açısından büyük önem taşıyor. Bu bakımdan, bugün yapılacak görüşmelerin ardından ortaya çıkacak yeni fırsatların ve yatırımların, karşılıklı olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum” dedi.

“RUMELİSİAD köprü olmaya devam edecek”

Konuşmasında, “RUMELİSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana Balkanlarda ve Türkiye’de kalıcı eserler bırakmak hedefi ile yolumuza devam ederken; ülkelerarası ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişimi noktasında önemli katkılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Alp, “Balkanlar ve Türkiye arasında köprü vazifesi gören derneğimiz, 26 farklı sektörde 50 binin üzerinde istihdamın ve 160 ülkede 1 milyar dolar seviyesinde ticaret hacminin de temsilcisi konumundadır. Bugüne kadar hem Türkiye’de hem Balkanlarda ticaretten ekonomiye, genç işsizliğin önlenmesinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve tarihi değerlerin yenilenmesine kadar pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirdik, yeni projelerle birlikte bu yöndeki çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Çok fazla yatırım fırsatı var”

Açılış töreninde konuşan ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna da Eskişehir'in önemli bir sanayi kenti olduğunu vurgulayarak, savunma sanayisinden beyaz eşya üretimine kadar pek çok konuda iş birliği yapılabileceğini söyledi ve yatırımcıları Eskişehir’e davet etti.

BULTİŞ Başkanı Donka Koleva ise Bulgaristan ve Türk iş insanları arasında kurulan BULTİŞ olarak, her iki ülkede de yatırım yapmak isteyenlere destek olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Açılışta konuşan Filibe Bölge Valisi Müh. Iliya Zyumbilev de Filibe'deki sanayi bölgelerinde çok fazla yatırım imkânı oluştuğunu anlatarak, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşaviri Yasemin Yüce de ülkelerarası diyalogların artması neticesinde ekonomik ve ticari açıdan önemli fırsatlar doğduğunu ifade ederek, bu konuda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sırbistan Ticaret odası yetkilileri Mihailo Vesović ve Stefan Jakovljević de Türk firmalarını yatırıma davet ederek, daha çok iş birlikleri yapılabileceğini söyledi.

Programda konuşan Feka Automotive CEO'su Taner Karslıoğlu ise şirket olarak, Sırbistan'da yaptıkları yatırımın çok büyük artıları oldu. Dönem dönem bazı sorunlar yaşansa da büyük destekler aldıklarını söyledi.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Arslan da karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında banka olarak her türlü finansal süreçlerde iş insanlarının yanında oldukları mesajını vererek, desteğe hazır olduklarını söyledi.

Öte yandan, 6. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi kapsamında 200’e yakın firma B2B görüşme gerçekleştirdi.