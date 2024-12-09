Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (RUMELİSİAD) Cumhuriyetimizin 101. Yılı kapsamında düzenlediği etkinlikleri aralıksız sürdürüyor.

RUMELİSİAD, “Cumhuriyetin 101. Yılında Atatürk ve Cumhuriyet” konulu söyleşi kapsamında, Tarihçi-Yazar Dr. Naim Babüroğlu'nu üyeleriyle buluşturdu. NOSAB Yalçın Aras Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yücel Akbulut, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, NOSAB Başkanı Erol Gülmez, Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan’ın yanı sıra RUMELİSİAD üyeleri ve eşleri katıldı.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, “Kuşkusuz Cumhuriyetimizin değerlerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası yaşatmak hepimizin görevi” dedi.

Daha sonra söz alan günün onur konuğu Tarihçi-Yazar, aynı zamanda Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, sunumunda katılımcıları zaman zaman duygulandırırken, zaman zaman da coşku dolu anlar yaşandı.