RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, Bursa’daki fahri konsolosların çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtirken, “Fahri konsoloslarımız görevlendirildikleri ülke ile Türkiye ve Bursa arasında köprü vazifesi yapmaktadırlar. Değerli fahri konsoloslarımızın sosyal ve kültürel konuların yanı sıra bilhassa ekonomik işbirliği alanında tarafları buluşturmakta, iş dünyasına yardımcı olmaktadırlar. Bu nedenle iş dünyamız sayın fahri konsoloslarımızın bilgi ve deneyimlerinden daha çok faydalanmalıdır” dedi.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu ile Dış İlişkiler Komitesi tarafından organize edilen “Bursa’daki Fahri Konsoloslar Buluşması”na konuk olarak katılan Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz de, gönüllü olarak vazifelerini yerine getiren fahri konsolosları tebrik ederek başarılar diledi.

Daha sonra toplantıya katılan Belçika’nın Bursa Fahri Konsolosu Prof. Dr. Mehmet İbrahim Hızalan, Dominik Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ömer Aydoğdu, Kosova Bursa Fahri Konsolosu Fahrettin Gülener, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Litvanya Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan, Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ile Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp sunumları ile temsil ettikleri ülkelerin demografik yapısından ekonomisine, dış ticaretinden sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerine kadar bilgiler vererek, toplantıya katılan RUMELİSİAD üyelerinin sorularını yanıtladılar.