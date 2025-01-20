İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) tarafından organize edilen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi Bursa”, Hilton Hotel’de düzenlendi. Kentsel dönüşümün tüm yönleriyle tartışılmasını sağlamak ve Bursa’da söylemden eyleme geçişini hızlandırmak amacıyla düzenlenen, 3 ana ve 1 özel oturumdan oluşan program büyük ilgi gördü. Zirvede Bursa’da devam eden ve geliştirilen kentsel dönüşüm projelerinin dışında planlanan, yapılması gereken çalışmalar ve çözümler masaya yatırıldı ve Bursa için kentsel dönüşüm yol haritası çıkarıldı.

Zirveye katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçelerinde depreme karşı yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

İMSİAD Başkanı Demir

Zirvede söz alan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir de, Bursa’nın deprem kuşağında yer aldığını ve altında birden çok fay hattı olduğunu hatırlatarak, “Depreme hazırlıksız, dayanıksız yapılarla yakalanmanın bir afet oluşturduğunu çok şükür biliyoruz. Yetkin mühendislik ve mimarlık hizmeti alınarak projelendirilen, doğru malzeme kullanımı ve doğru uygulamayla yönetmeliğe uygunluğu denetlenerek inşa edilen yapıların depremde yıkılmadığını yine biliyoruz. Bu bildiklerimizden hareketle devleti ve milletiyle büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatarak şehrimizi dönüştürülmüş güvenilir ve sağlam yapılarla depreme hazır bir şehir haline getirebiliriz. İMSİAD olarak, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye ve kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Demir, şöyle devam etti:

“Sahada kentsel dönüşüm süreçlerinin akamete uğramasının en büyük nedeni, bildiğiniz gibi finansman meselesidir. Biz de bunun için bir model gerçekleştirdik. Modelimizde her mülk sahibi her ay bir bedel ödeyecek, BES sisteminde olduğu gibi devlet yüzde 35 oranında katkı sağlayacak. Taksitlerin ve devlet desteğinin toplandığı fon devlet denetiminde işletilecek. Yeni dairelerin ömrü 80-100 yıl olarak değerlendirildiğinde yapılan tasarruf ve fon kazancı yarının dönüşümünün teminatı olacak.”

İMO Şube Başkanı Erdem

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem ise, Bursa’nın riskli yapı stoğu konusunda alarm verdiğini söyleyerek, kentsel dönüşüm projelerinin acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdem, şehrin tüm dinamiklerinin ortak akılla dönüşümü halletmesi gerektiğini belirterek hızlı davranılması konusunda yetkililere uyarılarda bulundu.