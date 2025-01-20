Yeni yılın ilk etkinliğinde firmalara Asset Global Logistic Integration (ASSET GLI) Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, firma Bölge Müdürü Burak Türkkan, firma İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever ve Risk ve Uyum Koordinatörü Barış Çakır’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim programı ile firma temsilcilerine ‘2025 yılı gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişiklikleri ile önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken hususlar’ anlatıldı.

ASSET GLI Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, 2024/5 Sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin muafiyetler ve kapsam dışı başlıklı 10. Maddesi’nin 5. Fıkrası ile yürürlüğe konulan kapsam dışı referans numarası beyan edilen işlemler için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği raporu düzenlenmesi uygulanmasına son verildiğini söyledi. Yılmaz ayrıca, 2025/5 Sayılı Tebliğe eklenen maddeye istinaden 1 Ocak ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında tescil edilmiş gümrük beyannameleri için de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Raporu aranmayacağını hatırlattı.

ASSET GLI Bursa Bölge Müdürü Burak Türkkan ise sunumunda 2015 yılı için oluşturulan Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı’nda İlave Gümrük Vergileri’nde (İGV) değişiklikler gerçekleştirilen ürünleri anlattı.

ASSET GLI İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever de Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyduğu Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve firmaların yerine getirmesi gereken koşullar hakkında bilgiler verirken, ASSET GLI Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Barış Çakır sunumunda ‘Tedarik zincirinde maliyet azaltıcı gümrük uygulamaları’ konusuna değindi.