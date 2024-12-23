Pakipek Tekstil, karbon ayak izini azaltma hedefi doğrultusunda enerji verimliliği projelerini hayata geçirdi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptı. Su tüketimini azaltmak için fabrikalarda ters osmoz sistemleri devreye alınırken, “sıfır atık” hedefi doğrultusunda geri dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Şirket, kullandığı hammaddelerin yüzde 95’ini sürdürülebilir kaynaklardan temin ederek çevresel etkilerini minimize ediyor.

Pakipek, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren projeler geliştirdi. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı artırmayı hedefleyen politikalar sayesinde eşitlikçi bir iş ortamı oluşturdu. Şirket, toplumsal fayda yaratmak amacıyla eğitime, sosyal yardımlaşmaya ve çevre bilincine yönelik projelerle yerel topluluklara katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Şirket ayrıca, operasyonel mükemmeliyeti sağlamak için iş süreçlerini optimize ederek hem maliyetleri düşürdü, hem de gelirlerini artırdı. AR-GE yatırımlarıyla yenilikçi ve çevre dostu ürünler geliştiren Pakipek, uluslararası pazarlarda sürdürülebilir modanın önemli oyuncularından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

2030 Sürdürülebilirlik Stratejisi

Pakipek Tekstil, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını azaltmayı, enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların oranını artırmayı ve sıfır atık hedefine ulaşmayı hedefliyor. Sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimseyen Pakipek Tekstil, hem sektöre hem de topluma değer katmaya kararlı.