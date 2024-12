Toplantının ardından açıklama yapan ESA Lojistik ve Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı A. Erdi Altıntaş, 2016 yılında Bursa’da kurulan, bugün ‘Bursa Merkez Ofis’, ‘Bursa Depo’, ‘İstanbul Ofis’ ve ‘İstanbul Depo’ olmak üzere 4 farklı lokasyonda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Lojistik hizmetleri alanında Türkiye’nin çok önemli bir lokasyonda olduğunu belirten Altıntaş, “10. yılımızı kutladığımız 2024 yılını geride bırakıyoruz. Geride bıraktığımız yıllara baktığımızda 20 m2 bir ofiste TIR tescil işlemleri yapmak üzerine kurulan ESA, dinamik yapısı ile kendini her gün geliştiren, teknolojiye uyum sağlayan, misyonunu her zaman müşteri memnuniyeti odaklı kurgulayan bir şirket olmuştur. Vizyonumuzun verdiği heyecan ile katettiğimiz 10 yılda ESA sürekli ilerleme sağlamıştır. Bu ilerlemeyi güvenilir ve çalışkan çalışma arkadaşlarına ve bizlere güvenen müşterilerimize borçlu olduğumuzu unutmadan nice on yıllar kutlayacağımız inancındayım” dedi.

Altıntaş sözlerinin devamında, “Toplantımızda, global gelişmeler doğrultusunda 2025 yılından itibaren önümüzdeki dönemde alacağımız pozisyonlar hakkında değerlendirmelerde bulunduk, yeni hedefler belirledik. ESA olarak 2025 yılında eğitim ve kurumsallaşma çalışmalarına da ağırlık vererek büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.