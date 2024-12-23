AYDIN DAĞTEKİN

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve başladığı günden bu yana geçen 9 aylık dönemde belediye ve iştirakler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri ‘Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaştı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, Başkan Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Başkan Bozbey, ‘Eğitime destek, Toplumsal eşitlik ve sosyal destek, Besaş, Burfaş, kadınlara yönelik çalışmalar, çiftçi destekleri ve tarıma yatırım, Tarım Peyzaj AŞ, ulaşım ve altyapı, yakın zamanda başlayacak ulaşım projeleri, turizm ve kent tarihi, 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı, kentsel dönüşüm, Burkent, BUSKİ yatırımları, Burulaş, fen işleri projeleri, 2025 yılında tamamlanması planlanan projeler, park bahçeler, kültür sanat, çevre koruma, itfaiye, sağlık hizmetleri, gençlik ve spor, dış ilişkiler, Kültür AŞ, belediyenin mülkiyetinden çıkan taşınmazlar ile BBB, BUSKİ ve şirketlerin borç durumu hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Kentte yaşayan herkesin hayatına dokunmak, mutluluğunu artırmak ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Bozbey, 2025 için umutlarının çok güçlü olduğunu belirtti. Bozbey, hayata geçirecekleri projelerle Bursa’yı çok daha ileriye taşıyacaklarını anlattı. Toplumsal eşitlik ve sosyal destek konusunda her zaman adalet, fırsat eşitliği ve hak temelli bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Bozbey, Bursa’nın geleceğini şekillendirmek, ‘Yeşil Bursa’yı tekrar kazanmak için 2050 vizyonlu 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarına başladıklarını da hatırlatırken, şunları kaydetti:

“Bunu çok önemsiyoruz. Belediye bünyemizde Bursa Planlama Ajansı, Bursa Plan’ı kurduk. Bursa’nın her kesiminin katılacağı bir plan olacak. 2050 vizyonuyla hazırladığımız ama içerisinde 2075 ve 2100’ü de barındıracak bir plan olacak. Bu planı önümüzdeki yılın sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz. 2026’nın Mart-Nisan ayı gibi de onaylamayı hedefliyoruz. Bu planın sağlıklı bir şekilde yapılması, Yeşil Bursa’nın dönüşümün ilk adımları olacaktır.”

Havayı kirletenleri teşhir edeceğim

Bursa’nın havasının kirliği olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “İş dünyası isterse havamız temiz olur. İş dünyası isterse derelerimiz temiz akar. Bu konuda asla müsamaha göstermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. İnsanlarımız zehirli hava soluyor. Hangi fabrikadan atıkların geldiği belli. İnsan sağlığına kast edenleri 2025 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak teşhir edeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.