“Her gün ucuz, her ürün ucuz” mottosuyla büyümesini sürdüren Özen Gross’un 5’inci mağazası, İnegöl Süleymaniye Mahallesi’nde kapılarını açtı. Toplam 12 bin metrekare alanda kurulan İnegöl mağazası, 4 bin metrekarelik satış alanına sahip. Mağazada yaklaşık 30 bin ürün yer alıyor. Tüketicilere; taze ürünler, temel gıda ve temizlik ürünleri ile şarküteri, kasap, fırın ve sebze-meyve reyonlarındaki ürünler, toptan fiyatına perakende satış anlayışıyla sunuluyor. Yeni mağaza yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlıyor.

Özen Gross’un yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Özen Gross Genel Müdürü Onur Özen, “Bursa’nın sahip olduğu konum ve güçlü kent kültürü bizim için büyük önem taşıyor. İnegöl ise Bursa’nın en gözde ve dinamik ilçelerinden biri. Bu doğrultuda 2026 yılının ilk yatırımını İnegöl’de hayata geçirdik” diye konuştu. Yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Özen, “Müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda değişen alışveriş alışkanlıklarını yakından takip ediyor, sektörde buna uygun aksiyonlar alıyoruz. Bu kapsamda 2026 yılı boyunca çevre illerde de yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.