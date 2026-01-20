HIDIRCAN KAYA

Almanya’nın Frankfurt kentinde 13-16 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen ev tekstilinin görkemli fuarına Türkiye’den 200’ü aşkın firma katılım sağladı. Bu firmaların içerisinden Bursa’yı 76 firma temsil etti. Buna göre Türk tekstilciler, yenilikçi ürünlerini uluslararası alıcılarla buluşturmak için fuardaki yerini aldı. Heimtextil, ev tekstili ve kontrat tekstili sektörlerinin dünya çapındaki en büyük buluşma platformu olarak biliniyor. Fuarda perakendeciler, toptancılar, otel ve restoran sektör temsilcileri, iç mimarlar ve tasarımcılar bir araya geliyor. Her yıl yaklaşık 70 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik, firmalara yeni pazar bağlantıları kurma, trend ve inovasyonları yakından takip etme fırsatı sunuyor. Türk katılımcılar için Heimtextil, Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu pazarlarına erişim sağlamak açısından kritik bir platform. Türkiye’nin ev tekstili ihracatında önemli paylar, fuarda tesis edilen iş bağlantıları sayesinde gerçekleşiyor. Bu doğrultuda firmalar hem ürün portföylerini sergiliyor hem de global rekabete uygun stratejiler geliştiriyor.

Neler sergilendi?

• Ev tekstili ürünleri (nevresim, yatak örtüsü, havlu, perde)

• Kontrat tekstil ürünleri (oteller, restoranlar ve ticari mekanlara yönelik çözümler)

• Dekoratif tekstiller (halı, kilim, masa örtüleri, yastıklar)

• Teknik tekstiller (akustik kumaşlar, alev geciktirici ürünler)

• Döşemelik ve dış mekan tekstilleri

• Sürdürülebilir ve organik ham maddelerle üretilmiş tekstil ürünleri

Pınar Taşdelen Engin

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı

Türk tekstil sektörü çıkarma yaptı

Mekan tekstilleri ülkemizin en önemli yüksek katma değerli ihracatçı sektörlerinden birisidir. Heimtextil 2026, Türk ev tekstili sektörü için her zaman olduğu gibi yine gerçek bir başarı hikayesi olarak tarihe geçti. Fuar boyunca Türkiye’den katılan 202 seçkin firmamızla, küresel tekstil arenasının kalbi olan Frankfurt’a adeta bir çıkarma yaptık. Toplam katılımcıların yaklaşık %20’sini Türk firmalarının oluşturması, orta ve üst segmentte dünya pazarındaki önemli yerimizi ve vazgeçilmez tedarikçi konumumuzu bir kez daha perçinledi. Ziyaretçi trafiğinin yoğunluğu ve firmalarımızın kurduğu yeni ticari bağlantılar, sektörümüzün 2026 ihracat hedeflerine ulaşmasında itici bir güç olacak. Özellikle sürdürülebilirlik, dijitalleşme yapay zeka temalarının ön planda olduğu bu yılda, firmalarımızın bu değişimlere ne kadar hızlı adapte olduğunu görmek, gelecek vizyonumuz adına bizleri son derece umutlandırdı.

Heimtextil Fuarı’nda 3 milyar dolarlık yıllık ev tekstili ihracatımızın 1 milyar dolardan fazlasının anlaşmalarını gerçekleştiriyoruz. Heimtextil, sadece bir sergileme alanı değil; Türkiye tekstil sektörünün tasarım ve inovasyon gücünü dünyaya ilan ettiği stratejik bir platform. Bu yıl Türkiye standımızda yaklaşık 60 seçkin Türk firmasının ürünlerinin alanımızda sergilenmesi, tasarımın genetik kodlarını modern dünyayla buluşturduğumuzun en somut göstergesi oldu. Özellikle tekstilin başkenti Bursa’dan, Denizli’den İstanbul’dan ve diğer şehirlerimizden katılan firmalarımız, katma değerli ürünler ve özgün koleksiyonlarıyla fuarın en çok ilgi gören aktörleri arasında yer aldı. Bu organizasyonun ülke ekonomisine katkısı, sadece satış rakamlarıyla değil, firmalarımızın global moda ve teknoloji trendlerini bizzat yerinde deneyimleyerek vizyonlarını genişletmeleri ile de değerlendiriyoruz. Türkiye olarak, trend belirleyen bu güçlü duruşumuzla dünya ev tekstili pastasından aldığımız payı artırmaya ve markalarımızı küresel ligde zirveye taşımaya devam edeceğiz.

Necat Altın

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı

Sektöre katkı sağlamayı sürdüreceğiz

Heimtextil Fuarı, üretim güçlerini, tasarım yetkinliklerini ve kalite anlayışlarını küresel ölçekte sergiledikleri önemli bir buluşma noktası oldu. Farklı segmentlere hitap eden geniş ürün portföyleriyle hem tüketici beklentilerini hem de profesyonel pazarın ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. Fuarda gördüğümüz yoğun ilgi, markalarımızın uluslararası pazarlardaki güvenilirliğini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi, katma değerli ve sorumlu üretim anlayışımızla sektöre katkı sağlamayı sürdüreceğiz.

Fuarda, Zorluteks perdeleri, Valeron'un yeni sezon koleksiyonları, Lisanslı Disney Home ürünleri ve Korteks'in iplik çözümleriyle yerimizi aldık. Fuar kapsamında Valeron standında, 2026 Nevresim Koleksiyonu, Banyo Grubu ve Otel Grubu ürünlerini sergilerken Otel Grubu'na eklenen üç yeni jakar deseni de tanıtma fırsatı yakaladık.

Emir Murat Özdilek

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Fuar verimli geçti

Heimtextil Fuarı güzel geçti. Talep yüksekti. Küresel olarak maliyetlerin artması hem katılan üretici sayısının hem de ziyaretçi sayısının azalmasına neden oldu. Bu nedenle çok daha sonuç odaklı ilerleniyor ve boşa enerji sarf edilmiyor olması, kaynakların doğru kullanımı açısından sevindirici. Beklentinin, elde edilen iletişimlerin iş birliklerine dönüşerek karşılanacağı konusunda son derece hevesli ve ümitliyiz.

Heimtextil Fuarı dünyanın en büyük ev tekstili organizasyonudur. Ev tekstilinin de Türk tekstil sektörünün önemli bir parçası olduğunu düşünürsek Heimtextil ülkemiz ve Bursamız için hâlâ önemlidir. Dünyada fuarcılığın ve ev tekstili fuarcılığının nereye evrileceğini, devam edip etmeyeceğini biraz da yaşayarak göreceğimizi düşünüyorum. Yapay zekâya danıştığımızda; Bursa, Türkiye tekstil sanayinin yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Özdilek de banyo ve yatak odası grupları olarak burada önemli bir yer teşkil etmektedir.

Özetle fuar sonrası sipariş dönemini henüz yaşamadığımızdan fuardan hâlâ esas verimi almadık ama geçmiş dönem deneyimlerimize dayanarak kurulan iletişimlerin satışlarımıza katkı sağlaması ihtimalini yüksek görüyoruz. Dünya çok hızlı evriliyor. Buna her şeyi dâhil edebiliriz. İnsanların beklentileri, sosyoekonomik durumları, maliyetler, buna bağlı olarak kârlılıklar, iş süreçlerinin kendi içindeki dağılımı, iletişim ve pazarlama fonksiyonları, sunumlar ve daha nicesi. Buna fuarcılığı da ekleyebiliriz. Her geçen yıl fuarlara ilginin azaldığı bir gerçek. Her türlü konuda değişimlerin olumsuz yönde gitmesini istemediğimizde süreçleri nitelikli ve en iyi şekilde sürdürmek hedefimiz olmalıdır. Bu şekilde elimizdeki işin niteliğine de sürdürülebilirliğine de katkı sağlamak ve hatta bunu korumak elimizde. Eskilerin bir sözüyle bitirirsek eğer; “Bakarsak bağ, bakmazsak dağ olur.”

Nilüfer Çevikel

Nil-San Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Katılımcı sayısı düşük kaldı

Heimtekstil Fuarı şimdiye kadar düzenlenenler arasında en zorlu geçen fuardı, maalesef. Katılımcı sayısı oldukça düşüktü. Birçok ülke yoktu. Başta Rusya ve Orta Doğu olmak üzere tekstil sektörünün önemli pazar ülkeleri, gerek siyasi nedenlerle gerekse vize sorunu dolayısıyla Frankfurt’ta ziyarete katılamadı. Türkiye’den de bu yıl yaklaşık 40 firma fuardan çekildi. 17 bin 500 metrekare alanda 150’si TETSİAD üyesi toplam 200 Türk firma fuardaki yerini aldı.

Heimtextil’in bu kadar kötü gitmesinin birden fazla sebebi vardı. Çok kısa süre sonra Fransa’da da benzeri fuarlar olması katılımı düşürdü. Hem fuara katılamayan ülkeler açısından hem de sürenin kısa olması sebebi ile Frankfurt’a gelmeyenlerin Mayıs ayında Türkiye’deki Hometex Fuarına katılma olasılığı çok daha yüksek. Katılımcı sayısını yükseltmek ve ülkeleri çeşitlendirmek için benim de denetleme kurulu başkanlığını yaptığım Hometex Fuarı’nı düzenleyen derneğimiz TETSİAD ve Fuar Komitesi büyük bir çaba içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bütün bunların yanı sıra tabii ki komitemiz 15 bin olan devlet desteğini 28 bine çıkartmayı başardı. Hometex için de eminim maliyetleri aşağıya çekmeyi başaracaklar.

Bursa, kumaş üretiminin hala merkezi konumunda. Eminim gelecekte de bu yerini koruyacak ancak teknik tekstil üretebilmenin yanı sıra bilhassa perakendede, e-ticarette ve markalaşma konusunda daha gidecek çok yolumuz var. Bu sebeple çok çalışmamız gerekiyor.

Hasan Moral

Moral Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Beklentilerimizin üzerinde geçti

Heimtextil Fuarı sektör için çok önemli bir fuar. Son yıllardaki ekonomik daralmadan dolayı fuarlarda genel bir düşüş var. Ancak bu sene fuar beklentilerimizin üstünde geçti. Heimtextil fuarı dünyadaki tüm sektör paydaşlarının buluştuğu çok önemli bir fuar. İhracat odaklı büyüme hedefindeki tüm ev tekstili firmaları burada olmalı. Aynı zamanda Hometex fuarı da bizim açımızdan önemli bir fuar. Bursa ev tekstilinin dünyada bir marka haline gelmesinde önemli katkıları oldu. Bizlerin her sene güçlü bir şekilde bu platformlarda kendimizi göstermemiz gerekli. Bursa ev tekstili sektörü dünyada önemli bir üretim üstü olarak kendini kabul ettirmiş durumda ve önemli bir marka haline geldi. Bundan sonraki adım firmalarımızın markalaşması. Bunun için de Ar-Ge ve tanıtıma daha çok odaklanmamız gerekli. 2025 yılı tüm sektörler için zor bir yıldı. 2026 yılının tüm sektörler için daha iyi geçmesini temenni ediyorum.

Ayhan Denizci

Ayhan Denizci Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Geçen seneye göre durgundu

Bu sene Heimtextil Fuarı geçen seneye göre çok durgun geçti. Her sene düşme eğilimi gösteren fuar, sürekli kan kaybetmektedir. Bunun birçok sebebi var. Öncelikle yüksek seyahat giderleri, vize problemleri ve yüksek katılım maaliyetleri. Bunun yanında Paris’teki Maison & Objet Fuarı ile aynı günlere denk gelmesi sebebiyle gelen ziyaretçide azalım eğilimi göstermiştir. Sanırım Heimtextil Fuarı’nın Türkiye ve Bursa tekstil sektörüne katkısı her sene azalmaktadır. Zaten geçen sene katılımcı sayısıyla bu seneki katılımcı sayısında yüzde 30 gibi bir düşüş oldu. Yani fuara olan ilgi ve alaka çok azaldı. Bu sebeple beklenenin altında fuar yaşanmış oldu.

Bursa tekstil sektöründe ciddi kan kaybediyor. Üretimlerde büyük düşüşler yaşanıyor. Artan yüksek maliyetlerden dolayı rekabet gücümüz gittikçe azalıyor. Bu da pazar kaybına ve müşteri kaybına sebep oluyor. Müşteriler maalesef başka ülkelere gidiyor. Bizim için çok üzücü bir durum bu. Bu durumu en kısa zamanda çözmemiz ve aşmamız lazım. Şartlar gittikçe ağırlaşıyor. Nasıl olacak tahmin bile edemiyorum.

Her geçen sene bir önceki seneyi arar duruma geldik. Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelen tekstil sektörü maalesef ciddi kan kaybediyor. Buna yetkililerin bir çözüm bulması şart. Eğer bir şey yapılmazsa çok acı şeyler yaşayacağız. Şirket kapanmaları artacak, işçi çıkarımları artacak ve üretim yapamayacak hale geleceğiz. Bu da ekonomimize büyük bir darbe olacaktır. Sorun çok büyük ve çok ciddidir. Artık çok konuşma değil icraat yapma zamanı. Acilen yeni paketler, yeni projeler ve çözümler ile 2026 yılını iyi geçirelim. Çok yıprandık, çok yorulduk ve çok üzüldük. Yeniden ayağa kalkma zamanı geldi. Hep birlikte doğru bir şekilde bunu başarabiliriz.

Berk Noyan

Berteks Tekstil CEO

Katma değeri yüksek ürünler öne çıktı

Heimtextil’deki talep, teknik tekstilin dünya tekstil ticaretinin en hızlı büyüyen alanlarından biri olacağını gösterdi. 2025’te ülkemizin teknik tekstil ihracatı, 2,3 milyar dolara yükselerek sektörün en büyük ihracat kalemi oldu. Heimtextil Fuarı’nda ürünlerimize gelen yoğun ilgi ise, tekstilde katma değeri yüksek alanların öne çıktığını ve yerli üretimin gücünü bir kez daha gösterdi. Teknik tekstil, bu yıl da dünya tekstil ticaretinin en hızlı büyüyen alanlarından biri olacak.

Berteks Tekstil olarak fuarda akustik, anti-bakteriyel, su itici ve kolay temizlenen kumaşlardan enerji tasarrufu sağlayan termoteks, biyobozunur ve yanmaz kumaşlara, iç ortam hava kalitesini artıran VOC- Neutrilizer özellikli kumaşlardan ses ve ısı yalıtımı sağlayan tekstil tabanlı duvar kağıtlarına kadar geniş ürün yelpazemizi sergileme imkanımız oldu. Isı dayanımı ve dayanıklı yapısı sayesinde hava, yağ ve diğer sıvı filtreleme alanlarında kullanılabilen Non woven kumaşlar üreten bir firmayız.

Tekstil endüstrisi ve iç mekan tasarımı alanında en önemli uluslararası fuarlardan biri olan Heimtextil 2026’nın ev tekstili ve iç dekorasyon endüstrisindeki profesyonellerle yeni iş bağlantıları kurma ve sektörel gelişmeleri yakından izleme imkanı vermesi bakımından çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Yüksek teknoloji, inovasyon ve mühendislik temelli teknik tekstil ürünlerinin dayanıklılık, hafiflik, ısıya ve kimyasallara direnç, filtreleme, koruma veya yalıtım gibi özellikleri ile profesyonellerin dikkatini çektiğini söyleyebilirim. Avrupa, Avustralya ve Amerika olmak üzere 5 kıtada 55 ülkeye ihracat yaparak başarımıza yenisini ekledik. Heimtextil Fuarı’nda ise endüstri profesyonellerinden aldığımız yoğun ilgi, tekstilde katma değeri yüksek alanların öne çıktığını ve yerli üretimin gücünü bir kez daha gösterdi. Teknik tekstil, 2026’da da dünya tekstil ticaretinin en hızlı büyüyen alanlarından biri olacak. Yapay zeka destekli teknolojilerin ve el işçiliğinin birbirini tamamlayacağı 2026’da fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik, sektörümüzün en önemli gündemi olacak.

Irmak İrman Gazioğlu

Minteks YKÜ

Stratejik vitrin

Heimtextil, tekstil sektörü açısından stratejik bir vitrin. Bursa’nın köklü üretim kültürü, kalite standartları ve tasarım gücüyle hâlâ Avrupa’nın önemli tekstil merkezlerinden biri konumunda. Minteks de bu birikimi, her yıl yenilenen koleksiyonları ve farklılaşan konseptleriyle uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. 2026 koleksiyonumuz, Minteks’in sürdürülebilir ihracat stratejisiyle birebir örtüşüyor. Shadowed Elegance Bathroom sofistike koleksiyonumuzda banyo ve ev giyimine yeni bir yorum getirirken sade ama güçlü bir estetik dil kurmayı hedefledik. Aldığımız geri dönüşler, doğru bir hikâye anlattığımızı gösteriyor.

Arda İrman

Minteks YKÜ

Verimli süreç olacağına inanıyoruz

Heimtextil, mevcut pazarlarımızı güçlendirdiğimiz ve yeni iş birlikleri için sağlam temaslar kurduğumuz en önemli uluslararası fuarlardan biri. Bu yıl da global pazarın nabzını tutma, müşteri beklentilerini doğrudan gözlemleme adına önemli bir fırsat sundu. Zincir mağazalar ve toptancı firmalarla yaptığımız görüşmelerin, fuar sonrası geri dönüşlerle birlikte ihracat hedeflerimizi destekleyen verimli bir süreç olacağına inanıyoruz. Avrupa ve Amerika’dan gelen profesyonellerle yaptığımız görüşmeler, Minteks’in ev tekstili ve ev giyiminde uluslararası ölçekte güvenilir bir tedarikçi olarak konumlandığını bir kez daha ortaya koydu.

Murat Canik

Elvin Tekstil Genel Müdürü

Fuarın etkisini birkaç ay sonra anlayacağız

Heimtextil Fuarı, beklentimizin biraz üzerinde bir ziyaretçi sayısı ve talep ile geçti diyebiliriz. Fuar sonrası yapılacak numune gönderileri ile gerçek etkisini birkaç ay sonra daha iyi anlayacağız. Heimtextil Fuarı’nın Türkiye ve Bursa tekstil sektörüne bana göre özellikli ve katma değerli ürünler geliştiren firmalar için bir hayli katkısı olduğunu düşünüyorum. Sektörün gitmesi gereken yönünü de buradan anlamak mümkün diyebiliriz. Özellikle dekoratif kumaş imalatı alanında, Bursa dünyanın en önemli kentlerinden biri olmaya devam ediyor. Ar-Ge ve Ur-Ge anlamında firmalarımızın çok başarılı işler yaptığını düşünüyorum. Umarım dünyadaki var olan savaş ve kaos ortamı en kısa sürede son bularak, piyasaların daha stabil bir hale geçiş yapacağı bir yıl temenni ediyorum.