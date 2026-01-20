GOTEC-G Genel Koordinatörü İldem Doğan yaptığı açıklamada, 2025 yılını değerlendirirken 2026’ya yönelik beklenti ve hedeflerini dile getirdi. 2025 yılında Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat kabiliyetini muhafaza ettiğini ifade eden Doğan, artan enerji, işçilik ve finansman maliyetlerinin sanayi şirketleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Otomotiv sektörünün değişen dış pazar koşullarına hızlı uyum sağlayarak sanayinin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurgulayan Doğan, “2025’te maliyet enflasyonu ve finansmana erişim sektörün temel risk başlıkları arasında yer aldı. GOTEC-G olarak bu süreci; verimlilik artışı, etkin maliyet yönetimi, kalite odaklı üretim anlayışı ve esnek operasyon yapımız sayesinde dengeli bir şekilde yönettik” dedi.

2026’da dengeli büyüme beklentisi

2026 yılına yönelik öngörülerini de paylaşan GOTEC-G Genel Koordinatörü İldem Doğan, daha dengeli bir ekonomik büyüme beklendiğini ancak maliyet ve finansman koşullarının sanayi üzerindeki etkisinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Otomotiv sektöründe teknolojik dönüşüm, sürdürülebilirlik ve katma değerli üretimin belirleyici olacağını belirten Doğan, şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemde dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim yatırımlarını güçlendirerek ana sanayiye daha rekabetçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu adımlar, GOTEC-G’nin sektördeki konumunu daha ileri taşırken uzun vadeli büyümemizi de destekleyecek.”

Sanayi yatırımları ve istihdam vurgusu

Pandemi sonrası oluşan ekonomik ve toplumsal etkilerin kalıcı şekilde giderilmesi için sanayi yatırımlarının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Doğan, verimlilik odaklı dönüşümün ve istihdamın Türkiye’nin küresel rekabet gücü açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Nitelikli insan kaynağının ülkede tutulmasının stratejik bir gereklilik olduğuna işaret eden İldem Doğan, gençlere yönelik istihdam ve gelişim olanaklarının artırılması gerektiğini söyledi. Doğan açıklamasında, “Genç neslin ülkesine güvenle bağlanabilmesi, inovasyonu ve üretimi destekleyen güçlü istihdam olanaklarıyla mümkün. Beyin göçünün önüne geçmek ve gençlerimize geleceğe dair umut vermek, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için hayati önemdedir” şeklinde konuştu.

“Katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz”

GOTEC-G olarak bu hedeflere katkı sunma sorumluluğuyla hareket ettiklerini ifade eden İldem Doğan, “Üretim gücümüzü, teknoloji odaklı yatırımlarımızı ve çözüm odaklı yaklaşımımızı geliştirerek hem ana sanayiye hem de ülke ekonomisine değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.