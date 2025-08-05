Bursa’nın önde gelen firmalarına yönelttiğimiz “Şirketinizde verimliliği artırmak için hangi teknolojik çözümleri hayata geçirdiniz?” sorusu, iş dünyasında teknolojinin giderek artan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Sanayiden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirketler, üretim süreçlerini optimize etmek ve hata payını azaltmak amacıyla çeşitli dijital çözümleri devreye alıyor. Yapay zeka destekli analiz yazılımları, ERP çözümleri ve IoT tabanlı makineler, Bursa’daki firmaların en çok tercih ettiği teknolojik yatırımlar arasında yer alıyor.
Firma yöneticileri, bu yatırımların yalnızca verimliliği artırmakla kalmadığını, aynı zamanda çalışan memnuniyetini yükselttiğini ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırdığını ifade ediyor. Geleneksel üretim yöntemlerinin yetersiz kaldığı günümüzde teknolojiye yatırım yapan işletmeler, Bursa’nın ekonomik gücünü geleceğe taşımayı hedefliyor.
Baran Çelik
Beyçelik Holding CEO’su
Verimliliği artırarak enerji kullanımını düşüreceğiz
Enerji verimliliği başta olmak üzere otomotivden sigorta sektörlerine kadar her alanda dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Enerji verimliliği projelerini yaygınlaştırdık. Beyçelik Gestamp’ta üretim tesislerimizin çatı katlarına güneş enerji panelleri yatırımları yaptık. Warmhaus şirketimizin üretim hatlarında yapacağımız uygulamalar ile verimliliği artırarak enerji kullanımını düşüreceğiz.
Ahmet Özkayan
Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Çevre dostu çözümler sunuyoruz
Mevcut ve gelişmiş pazarlarda daha fazla pay elde ederek sektördeki konumumuzu sağlamlaştırmayı, özellikle Asya ve Latin Amerika gibi büyüyen pazarlarda stratejik iş birlikleriyle küresel erişimimizi genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca yenilikçi ve verimliliği artıran yeni ürünlerimizi piyasaya sürerek sektördeki liderlik pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşme ve otomasyon alanındaki yatırımlarımıza hız kazandırarak üretim süreçlerimizde dijital dönüşüm hamleleri gerçekleştireceğiz. Bu sayede müşterilerimize daha hızlı, verimli ve çevre dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz.
Yesari Süalp
Ermetal Şirketler Grubu CEO’su
Yeni iş imkanları artacak
Fabrika içerisinde üretim& lojistik alan düzenlemeleri, verimlilik ve sürdürebilirlik kapsamında ekipman yatırımlarımız olacak. PLASMOT firmamızda da yeni projelerde kullanmak için 1 Adet 1400 ton enjeksiyon makinası, diğeri 2K (çift enjeksiyonlu) 530 Tonluk Enjeksiyon Makinesi yatırımları geçen yıl içerisinde tamamlandı. Bu yeni makineler ile ürün gamımızı genişleteceğimiz için yeni iş imkanlarını da arttıracağını öngörüyoruz.
Muzaffer Çilek
Çilek Mobilya CEO’su
Çevreye ve ekonomiye katkı sunuyoruz
Dijitalleşme ve yapay zeka, faaliyetlerimizin her aşamasına entegre ederek hem iş süreçlerimizi geliştiriyor hem de müşterilerimize eşsiz bir deneyim sunuyoruz. 2008 yılında yalın üretim felsefesiyle tanışarak, TPM (Toplam Üretken Bakım) faaliyetleriyle arıza oranlarını önemli ölçüde azaltıp, verimliliği artırdık. Bu sayede, üretimde israfı minimize ederek hem çevreye hem de ekonomiye sunduğumuz katkıyı güçlendirmiş olduk.
Yalçın Aras
Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı
Kaynak kullanımı en aza iniyor
Gökçelik, yenilikçi yaklaşımlarıyla sadece Türkiye’de değil, ABD, Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde de tercih ediliyor. 50 yıla yaklaşan tecrübesiyle otomasyon ve dijital dönüşümü ön planda tutan firma, Endüstri 4.0 yatırımlarıyla akıllı fabrika sistemlerini hayata geçiriyor. ERP ve MES projeleriyle üretim süreçlerini optimize eden Gökçelik, verimliliği arttırıp kaynak kullanımını en aza indiriyor.
Şahinler Makine
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediliyor
Şahinler Makine, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla öne çıkıyor. Atık yönetimi, enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi konularda önemli yatırımlar yaparak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Ayrıca, karbon ayak izini azaltmak için çeşitli projeler yürütüyor. Şirket, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, üretim süreçlerini sürekli olarak iyileştiriyor. Yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarıyla, üretim verimliliğini artırıyor ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyor. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Şahinler Makine, sektöre yeni ürünler ve teknolojiler sunmayı hedefliyor.
Levent Akyapak
Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı
En büyük miras, yeşil enerji
Sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçirmek üzere 2021 yılında başlat tığımız yenilenebilir enerji yatırımını, 2022 yılında tamamlayarak, üretim tesisimizin çatısı üzerine kurulu güneş enerjisi santralini başarıyla devreye aldık. Bu önemli yatırımla, 2024 yılında, kirli enerji tüketimimizi yüzde 99 oranında azalttık. Bu yatırımımızla, son stratejimizi, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma ve geleceğin kaynaklarını riske atmama prensibiyle şekillendiriyoruz. Onlara bırakacağımız en büyük mirasın, yeşil enerjiye olan bağlılığımız olduğuna inanıyoruz. Akyapak olarak, bu konuya gereken hassasiyeti gösteriyor, tüm iş süreçlerimizde, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde, şirket ve ülke ekonomisine katkıda bulunurken, doğayla olan etkileşimimizi de titizlikle ele almış oluyoruz.
Arzu Işık
Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı
Sürdürülebilirlik zorunlu değil, sorumluluktur
Işıksoy Tekstil, sürdürülebilir üretim süreçlerine öncülük ederek çevre dostu üretimi benimsiyor. Üretimde enerji verimliliğini artırmak için yüksek verimli makineler kullanılırken, kurumsal karbon ayak izi düzenli olarak izleniyor ve ISO 14064 standardına uygun olarak raporlanıyor. 2025 yılı itibarıyla karbon salımını yüzde 20, elektrik tüketimini yüzde 5, doğalgaz tüketimini yüzde 2 oranında azaltmayı, 2030 yılına kadar ise yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, atık miktarını yüzde 5, su tüketimini ise yüzde 2 oranında azaltarak çevresel etkilerimizi minimize etmeyi amaçlıyoruz. Döngüsel ekonomiye katkı sağlamak adına üretim süreçlerinden kaynaklanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor, su tüketimi ise en aza indirilerek sürdürülebilir üretim destekleniyor. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde enerji verimli filtrasyon sistemleri geliştirerek çevre dostu üretimi daha da ileri taşıyoruz. Işıksoy Tekstil olarak, sürdürülebilirlik bizim için yalnızca bir zorunluluk değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluktur.
Nuri Körüstan
Nuri Körüstan Makina Metal Yönetim Kurulu Başkanı
Çevre dostu üretim
Nuri Körüstan Makina Metal, yeni tesisinde sürdürülebilirlik ve çevreci üretim ilkelerini ön planda tutuyor. Enerji verimliliği yüksek makineler ve çevre dostu üretim süreçleriyle karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen firma, bu alanda önemli adımlar atıyor.
Osman Yıldız
Oytaş Yıldız İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Teknolojiyi verimli kullanıyoruz
Beton, beton prefabrik ve çelik yapılarda uzman olan Oytaş Yıldız İnşaat, kültürden eğitime, turizmden sanayiye, konuttan altyapıya her biri farklı nitelik ve ihtiyaçlara sahip alanlara verdiği hizmet ile kalitenin simgesi oldu. Firma, yüksek kalitesi, yatırımlar da ekonomi sağlayan çözümleri, verimli teknoloji kullanımı ve güvenli şekilde projeleri gerçekleştirme hızı ile sektörde tercih edilen firma haline geldi.
Orhan Er
Erler Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Yüksek verimlilik, düşük hata oranı
Vakumlu sistemler, otomatik takım değiştiriciler ve hassas pozisyonlama özellikleri sayesinde yüksek verimlilik ve düşük hata oranı sağlıyoruz. Sac metal levhaların bükülmesi için tasarladığımız panel bükme makineleri; soğutma, inşaat, otomotiv, havacılık ve enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bizim modellerimizde enerji tüketimini en az yüzde 50 oranında düşüren bir teknoloji kullanılıyor. Geleneksel hidrolik sistemli makinelerin aksine, yalnızca hareket verilen eksen çalışıyor. Bu sayede gereksiz enerji tüketiminin önüne geçiyoruz.
Osman Güler
Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı
Dijital dönüşüme ayak uyduruyoruz
Yatak üretiminde kullanılan malzemelerin esnekliği nedeniyle robot teknolojilerinin tam adaptasyonu zor olsa da 5-6 yıldır bu alanda çalışıyoruz ve olumlu sonuçlar elde ettik. Hedefimiz, dünya genelinde robotik entegre edilmiş ‘karanlık fabrikalar’ kurarak üretimi minimum insan müdahalesiyle sürdürmek. Dijital dönüşüm kapsamında ERP ve CRM sistemleriyle üretim süreçlerini ve müşteri ilişkilerini etkin biçimde yöneterek, sürekli yenilenen Ar-Ge projeleriyle teknolojik üstünlüğü pekiştiriyor. Her ay yeni projeler geliştiriyor ve geniş ürün yelpazemizle sektörde fark yaratıyoruz.
Oktay Akyıldız
NUKON Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hedefimiz, daha yüksek kaliteye ulaşmak
Nukon olarak, fiber lazer kesim teknolojisindeki güçlü altyapımızı geliştirmeye devam ederken güvenilirlik, dayanıklılık ve özelleştirilebilir çözümler sunuyoruz. Amacımız, sektörün lideri olan son teknoloji fiber lazer kesim makineleriyle üretim süreçlerini iyileştirmek ve endüstriyel verimliliği artırmaktır. Ar-Ge çalışmalarımızda, teknolojiyi sürekli geliştirmeyi, rekabet avantajı elde etmeyi ve her zaman daha yüksek kaliteye ulaşmayı hedefliyoruz.
Fatih İğrek
İğrek Makine Ar-Ge Müdürü
Önceliğimiz, sürdürülebilir çevre
Enerji verimliliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla çalışmak, her zaman önceliğimiz oldu. Yeni yatırımlarımızda da bu anlayışı sürdürüyoruz. Mekanik gelişmeler, güçlü ve hassas üretim için her gün kendimizi geliştiriyoruz. Yerli üretim CNC tezgahlarımız, Endüstri 4.0 yetenekleriyle donatıldı. Akıllı takip sistemleri, uzaktan servis ve çarpışma engelleme teknolojileri gibi özellikler, ürünlerimizin rekabet gücünü artırıyor. FR800T ve FR1000T serilerimiz, 1 metre çaplı freze-torna işleme merkezleridir, otomotiv ve havacılık sektörlerinde büyük ilgi görecek, ithal makine ikhamesi zorunluluğunu azaltacaktır.
Melih İyigüllü
Akiş Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Üretim hatları anlık takipte
Akiş Boya, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme yatırımlarıyla üretim süreçlerini daha verimli, sürdürülebilir ve akıllı hale getirmeye odaklanıyor. Sanayi 4.0 kapsamında, üretim tesislerinde IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri entegre edilerek üretim hatları anlık olarak takip ediliyor, süreçler optimize ediliyor ve verimlilik artırılıyor. Dijital üretim yönetim sistemleri sayesinde veri analitiği kullanılarak üretim süreçleri gerçek zamanlı izleniyor ve hatalar minimize ediliyor.
Şafak Çetiner
BEKAMAK Satış Direktörü
Büyüme bekliyoruz
Son yıllarda projelerin ciromuzun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturduğunu ve önümüzdeki süreçte daha da büyümesini beklediğimizi söyleyebilirim. Günümüzde artan enerji ve iş gücü maliyetleri, firmalar için rekabeti her zamankinden daha zorlu hale getiriyor. Bu durum, müşterilerimizi standart makineler yerine, üretim hatlarına özel, operatör ihtiyacını azaltan yenilikçi çözümler arayışına yönlendiriyor. Biz de güçlü Ar-Ge altyapımız ve dinamik mühendis kadromuz sayesinde, bu taleplere hem fiyat-performans açısından hem de termin süresi bakımından tatmin edici çözümler sunabiliyoruz. Bugüne kadar Türkiye’deki büyük kurumsal çelik üreticileri için başarılı projeler gerçekleştirdik. Bu projeler sayesinde birçok müşterimiz üretim verimliliğini arttırdı. Önümüzdeki dönemde, artan tecrübemiz ve yatırımlarımızla Avrupa ve Amerika’daki büyük kurumsal firmalara da özel çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu strateji doğrultusunda, düşük maliyetli üreticilerle rekabet ettiğimiz segmentte kaybedebileceğimiz pazar payını, üst segmentteki rakiplerimizden alarak sağlıklı büyümemizi sürdüreceğiz.
İbraş Kauçuk
Odak nokta, yeşil dönüşüm
Sürdürülebilir, çevre dostu üretime ve yeşil dönüşüme odaklanan firma, bu kapsam da enerji yönetimi, güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu geri dönüşümü süreçlerini devreye aldı. Ayrıca 2024 yılında Kar bon Ayak İzi Yönetim sertifikasını almaya hak kazandı. Verimlilik de, İbraş’ın önem verdiği konuların başında geliyor. Firma, bu bağlamda dijitalleşme, ERP yazılımının aktif kullanımı, öneri sistematiği gibi çalışmalara devam ediyor.
Özgür Orakçı
Orakçı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Hız kazanarak kapasitemizi artırıyoruz
Dijital dönüşüm projemizi başarıyla hayata geçirdik ve yapımızı sürekli geliştiriyoruz. Tüm üretim süreçlerimizi gelişmiş bir ERP sistemiyle yönetiyoruz. Dijital dönüşümde temel amacımız, yönetim süreçlerimizin veriye dayalı, çevik ve müşteri odaklı yapısını güçlendirmekti. Farklı pazarların kendine özgü koşullarında sorunsuz çalışan ekipmanları, müşteri beklentilerine göre ve daha hızlı geliştirerek üretmek, rekabet gücümüzün temelini oluşturuyor. Teknolojik yatırımlarımız sayesinde operasyonel verimliliğimizi artırırken aynı zamanda hız kazanarak kapasitemizi artırıyoruz.
İldem Doğan
Gotec-G Türkiye Genel Koordinatörü
Dijitalleşmeyi gerekli yerlerde kullanıyoruz
Gotec inovasyon lideri olarak, benzersiz derecede verimli ve çevre dostu kaplama teknolojilerinin gelişimine düzenli olarak yatırım yaparak sektördeki öncülüğünü pekiştirmektedir. Dijitalleşme sürecinde yapay zeka entegrasyonun, şirketlerin rekabet avantajı kazanmasına ve daha verimli çalışmasına olanak sağlayacağını düşünüyoruz ve gerekli yerlerde kullanıyoruz.
Zarif Alp
İzmakpar Genel Müdürü
Hedef, iş hacmimizi artırmak
Kurulduğumuz 102 günden bu yana müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, akılcı ve planlı yatırımlarla büyüme ivmemizi sürdürdük. Verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızla, dünyada yaşanan zorluklara rağmen bu yıl iş hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Makine parkurumuzu sürekli güncelliyor ve bu makineleri en verimli şekilde kullanacak nitelikli iş gücü istihdam ediyoruz. Bu sayede hem verimliliği artırıyor hem de rekabette öne çıkıyoruz.
İlkay Yıldırım
BURPOL
Çevreye duyarlı üretim yapıyoruz
Şirketimizde, çevre dostu üre tim teknolojilerini benimseyerek, geri dönüşümden yüksek kaliteli plastik ham maddeler üretmekteyiz. Sürecimiz, ileri seviye mekanik ve kimyasal geri dönüşüm tekniklerini içeriyor. Atık plastikleri önce ayrıştırıyor, temizliyor ve ardından endüstriyel kullanıma uygun ham maddelere dönüştürüyoruz. Kullandığımız teknolojiler, enerji verimliliğini artırmaya ve karbon ayak izini en aza indirmeye odaklıdır. Bu şekilde hem çevreye duyarlı üretim yapıyor hem de döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz.
Dr. Cihangir Yenice
Maysan Mando Genel Müdür Yrd. - CFO
Köklü değişikliklere ayak uyduruyoruz
Mobilite ekosisteminde yaşanan köklü değişimlere ayak uyduracak çalışmalara imza attık. İleri teknoloji geliştirmeye öncülük edip, yeni inovasyon stratejileriyle küresel pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirme odaklı faaliyetler yürütüyoruz. Otomotiv sektöründeki yeni trendlere paralel, ürünümüzün ağırlığını artırmadan, sürüş konforunu ve yolcu güvenliğini artırmaya yönelik amortisör sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca nihai müşterilerin her geçen gün artan güvenlik ve konfor beklentisine uygun olarak, ilave sönümleme sağlayacak ve konforu artıracak dayanıklı, kaliteli ve rekabetçi fonksiyonları ekleme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Geliştirdiğimiz ürünler de tasarım, dayanıklılık, kalite ve verimlilik özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.
Deniz Kahyaoğlu
Kamsan Makine Satış ve Pazarlama Direktörü
Çevreci çözümlere öncelik veriyoruz
Kamsan olarak sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyerek çevreci çözümlere ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelere öncelik veriyoruz. Sanayi 4.0 ve dijitalleşme süreçlerine uyum sağlayarak yapay zeka destekli teknolojilerle verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Ar Ge ekibimiz hem ürünlerini hem de üretim parkurunu sürekli geliştirme hedefiyle çalışıyor. Halihazırda değerlendirme aşamasında olan üç patent ve bir faydalı model başvurusuyla sektöre yenilikçi çözümler sunuyoruz. Özellikle üretim süreçlerini kolaylaştıracak ve müşterilerin üretim takibini optimize edecek sistemler üzerinde yoğunlaşıyoruz.
Ufuk Erdoğan
ERBAB Genel Müdür
Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz
Yeşil dönüşüm hem çevre hem de iş süreçlerimiz için büyük önem taşıyor. Bu alanda yatırımlarımızı artırarak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz, ERBAB, dijital dönüşüm sürecinde de öncü adımlar atıyor. Üretim hatlarında yapay zeka ve IoT (Nesnelerin İnter neti) teknolojilerini kullanarak verimliliği artırıyor. Akıllı sistemler, üretim süreçlerimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu teknolojiler sayesinde hem kaliteyi hem de üretim hızını artırıyoruz.
Özgür Yıldız
Siff Elektromekanik Genel Direktörü
Üretim sürecindeki aksamaları azalttık
Yeni üretim hatlarımızda yapay zekâ destekli robotik sistemler kullanarak, kaynak esnasında meydana gelebilecek sıçrantı ve kalitesizlik gibi sorunların yüzde 90’ını elimine ettik. Ayrıca, kestirimci bakım ve verimlilik analizleri ile üretim sürecindeki aksamaları yüzde 30 oranında azaltmayı başardık.
Vedat Çelik
Lima Logistics Kurucu ortak
Enerji verimliliğini artırıcı önlemler alıyoruz
Çevre dostu uygulamalar Lima Logistics’in öncelikleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda ‘Lima Green’ markasını hayata geçirdik. Karbon emisyonlarını azaltacak taşıma çözümleri geliştirerek enerji verimliliğini artırıcı önlemler alıyoruz. Ayrıca, müşterilerimize karbon ayak izlerini ölçme ve azaltma imkânı sunarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyoruz.
Erol Kılıç
BURTOM Yönetim Kurulu Başkanı
Yeni istihdam alanları oluşturduk
Kurulduğumuz günden bu yana hasta memnuniyetini ve hizmet kalitesini ön planda tutarak, sağlıkta lider bir kurum olma yolunda ilerliyoruz Verimliliği artırmaya yönelik yatırımlar yaparak ve çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek bu süreci yönettik. Sağlık sektöründeki büyümeyi göz önünde bulundurarak, yeni istihdam alanları oluşturduk.
Mustafa Gümüş
Gümüş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı
Projemiz desteklenmeye değer buldu
Q TERM” projemiz TÜBİTAK’ın “Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı” kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Bu sistemde tek makina ile açık en düz boya tüm kumaşları ve boyar maddeleri kullanabilecek. Karışık ve pamuklu kumaşları boyarken kullanabilecek makine geliştirdik. Kullandığımız yöntem ile boyanın fiske edilmesi sürecinde kullanılan boyar madde miktarı azaldığı gibi su kullanımı da azalıyor. Kumaşlarda kullanılan boyar madde miktarı azaldığı için yıkama ünitesinin içindeki su ile birlikte hava kullanılarak ürün süreci tamamlanıyor. Daha önceden geliştirdiğimiz makinelerle entegre edilerek bu sistem yaklaşık yüzde 75 oranında verimlilik sağlamaktadır.
Anıl Alirıza Şohoğlu
EVO Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı
Geleceğe büyük hedeflerle bakıyoruz
EVO Mühendislik, 20 yıllık tecrübesiyle mekanik taahhüt ve enerji sektöründe öncü bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla hem yerel hem de uluslararası pazarlarda başarılarını artıran EVO Mühendislik, geleceğe daha büyük hedeflerle bakıyor. Taahhüt projelerimizi artık anlık veri akışlarıyla dijital ortamda takip ediyoruz. Bu sayede, proje yönetiminde verimliliği artırıyor ve hata oranlarını minimize ediyoruz.
Ramazan Çelik
MTK Teknik Kaplama Genel Müdürü
Müşteri etkileşimimiz güçlenecek
Fabrika otomasyon sistemlerimizi geliştirerek üretimde verimliliği maksimize edeceğiz. Ayrıca dijital platformlar üzerinden müşteri etkileşimimizi güçlendirecek yenilikçi uygulamalara yatırım yapmayı planlıyoruz. Nitrasyon kaplama alanında sürdürülebilir çözümler geliştirerek sektörde çevre dostu bir lider olma hedefindeyiz. Atık yönetimi ve enerji verimliliği konularında yeni projeler başlatacağız.
İlhan Özdemir
Trex Yönetim Kurulu Başkanı
Maliyet azalıyor, verimlilik artıyor
Trex, 20 yılı aşkın tecrübesiyle üretim süreçlerini dijitalleştirme ve verimliliği artırma konusunda sektörün öncü firmalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Veriler, üretim sürecinin nabzını tutarak nereye odaklanmamız gerektiğini gösterir ve böylece maliyetleri azaltırken verimliliği artırmaya olanak tanır.
Lamia Eren Olduk
BYB Etiket Yönetim Kurulu Başkanı
Doğaya zarar vermeden üretim yapıyoruz
BYB Etiket, 36 yıllık tecrübesiyle müşteri odaklı hizmet anlayışını sürdürüyor. Kalite yönetim sistemleri sayesinde üretim süreçlerimizi en iyi seviyeye taşıyoruz. Çevreci yaklaşımları ön planda tutarak hem verimliliği artırıyor hem de doğaya zarar vermeden üretim yapıyoruz.
Serhat Taşcı
Özdilek Holding Kalite, Eğitim ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü
Çalışan bağlarımız güçlü oluyor
Gelecekteki ihtiyaçları da öngörerek stratejilerimizi sürdürülebilir bir şekilde tasarlıyoruz. Ücret yönetiminin yanı sıra yan hakları da çok önemsiyor; “Birey Kart, sağlık sigortası, özel gün destek ve kutlamaları, diyetisyen hizmeti, İngilizce eğitim hizmeti, hijyen paketi ve holding ofis çalışanlarının çalışma saatinin 40 saate düşürülmesi” gibi birçok desteği çalışanlarımıza sunuyoruz. İş ve özel yaşam dengesini destekleyerek çalışanlarımızın motivasyonlarını ve verimliliklerini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, çalışan bağlılığını güçlendiren ve iş yerinde mutluluğu teşvik eden yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını sürekli olarak geliştiriyoruz.