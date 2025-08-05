Bursa’nın önde gelen firmalarına yönelttiğimiz “Şirketinizde verimliliği artırmak için hangi teknolojik çözümleri hayata geçirdiniz?” sorusu, iş dünyasında teknolojinin giderek artan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sanayiden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirketler, üretim süreçlerini optimize etmek ve hata payını azaltmak amacıyla çeşitli dijital çözümleri devreye alıyor. Yapay zeka destekli analiz yazılımları, ERP çözümleri ve IoT tabanlı makineler, Bursa’daki firmaların en çok tercih ettiği teknolojik yatırımlar arasında yer alıyor.

Firma yöneticileri, bu yatırımların yalnızca verimliliği artırmakla kalmadığını, aynı zamanda çalışan memnuniyetini yükselttiğini ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırdığını ifade ediyor. Geleneksel üretim yöntemlerinin yetersiz kaldığı günümüzde teknolojiye yatırım yapan işletmeler, Bursa’nın ekonomik gücünü geleceğe taşımayı hedefliyor.

Baran Çelik

Beyçelik Holding CEO’su

Verimliliği artırarak enerji kullanımını düşüreceğiz

Enerji verimliliği başta olmak üzere otomotivden sigorta sektörlerine kadar her alanda dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Enerji verimliliği projelerini yaygınlaştırdık. Beyçelik Gestamp’ta üretim tesislerimizin çatı katlarına güneş enerji panelleri yatırımları yaptık. Warmhaus şirketimizin üretim hatlarında yapacağımız uygulamalar ile verimliliği artırarak enerji kullanımını düşüreceğiz.

Ahmet Özkayan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Çevre dostu çözümler sunuyoruz

Mevcut ve gelişmiş pazarlarda daha fazla pay elde ederek sektördeki konumumuzu sağlamlaştırmayı, özellikle Asya ve Latin Amerika gibi büyüyen pazarlarda stratejik iş birlikleriyle küresel erişimimizi genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca yenilikçi ve verimliliği artıran yeni ürünlerimizi piyasaya sürerek sektördeki liderlik pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşme ve otomasyon alanındaki yatırımlarımıza hız kazandırarak üretim süreçlerimizde dijital dönüşüm hamleleri gerçekleştireceğiz. Bu sayede müşterilerimize daha hızlı, verimli ve çevre dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Yesari Süalp

Ermetal Şirketler Grubu CEO’su

Yeni iş imkanları artacak

Fabrika içerisinde üretim& lojistik alan düzenlemeleri, verimlilik ve sürdürebilirlik kapsamında ekipman yatırımlarımız olacak. PLASMOT firmamızda da yeni projelerde kullanmak için 1 Adet 1400 ton enjeksiyon makinası, diğeri 2K (çift enjeksiyonlu) 530 Tonluk Enjeksiyon Makinesi yatırımları geçen yıl içerisinde tamamlandı. Bu yeni makineler ile ürün gamımızı genişleteceğimiz için yeni iş imkanlarını da arttıracağını öngörüyoruz.

Muzaffer Çilek

Çilek Mobilya CEO’su

Çevreye ve ekonomiye katkı sunuyoruz

Dijitalleşme ve yapay zeka, faaliyetlerimizin her aşamasına entegre ederek hem iş süreçlerimizi geliştiriyor hem de müşterilerimize eşsiz bir deneyim sunuyoruz. 2008 yılında yalın üretim felsefesiyle tanışarak, TPM (Toplam Üretken Bakım) faaliyetleriyle arıza oranlarını önemli ölçüde azaltıp, verimliliği artırdık. Bu sayede, üretimde israfı minimize ederek hem çevreye hem de ekonomiye sunduğumuz katkıyı güçlendirmiş olduk.

Yalçın Aras

Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı

Kaynak kullanımı en aza iniyor

Gökçelik, yenilikçi yaklaşımlarıyla sadece Türkiye’de değil, ABD, Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde de tercih ediliyor. 50 yıla yaklaşan tecrübesiyle otomasyon ve dijital dönüşümü ön planda tutan firma, Endüstri 4.0 yatırımlarıyla akıllı fabrika sistemlerini hayata geçiriyor. ERP ve MES projeleriyle üretim süreçlerini optimize eden Gökçelik, verimliliği arttırıp kaynak kullanımını en aza indiriyor.

Şahinler Makine

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediliyor

Şahinler Makine, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla öne çıkıyor. Atık yönetimi, enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi konularda önemli yatırımlar yaparak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Ayrıca, karbon ayak izini azaltmak için çeşitli projeler yürütüyor. Şirket, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, üretim süreçlerini sürekli olarak iyileştiriyor. Yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarıyla, üretim verimliliğini artırıyor ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyor. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Şahinler Makine, sektöre yeni ürünler ve teknolojiler sunmayı hedefliyor.

Levent Akyapak

Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı

En büyük miras, yeşil enerji

Sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçirmek üzere 2021 yılında başlat tığımız yenilenebilir enerji yatırımını, 2022 yılında tamamlayarak, üretim tesisimizin çatısı üzerine kurulu güneş enerjisi santralini başarıyla devreye aldık. Bu önemli yatırımla, 2024 yılında, kirli enerji tüketimimizi yüzde 99 oranında azalttık. Bu yatırımımızla, son stratejimizi, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma ve geleceğin kaynaklarını riske atmama prensibiyle şekillendiriyoruz. Onlara bırakacağımız en büyük mirasın, yeşil enerjiye olan bağlılığımız olduğuna inanıyoruz. Akyapak olarak, bu konuya gereken hassasiyeti gösteriyor, tüm iş süreçlerimizde, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde, şirket ve ülke ekonomisine katkıda bulunurken, doğayla olan etkileşimimizi de titizlikle ele almış oluyoruz.

Arzu Işık

Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Sürdürülebilirlik zorunlu değil, sorumluluktur

Işıksoy Tekstil, sürdürülebilir üretim süreçlerine öncülük ederek çevre dostu üretimi benimsiyor. Üretimde enerji verimliliğini artırmak için yüksek verimli makineler kullanılırken, kurumsal karbon ayak izi düzenli olarak izleniyor ve ISO 14064 standardına uygun olarak raporlanıyor. 2025 yılı itibarıyla karbon salımını yüzde 20, elektrik tüketimini yüzde 5, doğalgaz tüketimini yüzde 2 oranında azaltmayı, 2030 yılına kadar ise yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, atık miktarını yüzde 5, su tüketimini ise yüzde 2 oranında azaltarak çevresel etkilerimizi minimize etmeyi amaçlıyoruz. Döngüsel ekonomiye katkı sağlamak adına üretim süreçlerinden kaynaklanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor, su tüketimi ise en aza indirilerek sürdürülebilir üretim destekleniyor. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde enerji verimli filtrasyon sistemleri geliştirerek çevre dostu üretimi daha da ileri taşıyoruz. Işıksoy Tekstil olarak, sürdürülebilirlik bizim için yalnızca bir zorunluluk değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluktur.

Nuri Körüstan

Nuri Körüstan Makina Metal Yönetim Kurulu Başkanı

Çevre dostu üretim

Nuri Körüstan Makina Metal, yeni tesisinde sürdürülebilirlik ve çevreci üretim ilkelerini ön planda tutuyor. Enerji verimliliği yüksek makineler ve çevre dostu üretim süreçleriyle karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen firma, bu alanda önemli adımlar atıyor.

Osman Yıldız

Oytaş Yıldız İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Teknolojiyi verimli kullanıyoruz

Beton, beton prefabrik ve çelik yapılarda uzman olan Oytaş Yıldız İnşaat, kültürden eğitime, turizmden sanayiye, konuttan altyapıya her biri farklı nitelik ve ihtiyaçlara sahip alanlara verdiği hizmet ile kalitenin simgesi oldu. Firma, yüksek kalitesi, yatırımlar da ekonomi sağlayan çözümleri, verimli teknoloji kullanımı ve güvenli şekilde projeleri gerçekleştirme hızı ile sektörde tercih edilen firma haline geldi.

Orhan Er

Erler Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek verimlilik, düşük hata oranı

Vakumlu sistemler, otomatik takım değiştiriciler ve hassas pozisyonlama özellikleri sayesinde yüksek verimlilik ve düşük hata oranı sağlıyoruz. Sac metal levhaların bükülmesi için tasarladığımız panel bükme makineleri; soğutma, inşaat, otomotiv, havacılık ve enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bizim modellerimizde enerji tüketimini en az yüzde 50 oranında düşüren bir teknoloji kullanılıyor. Geleneksel hidrolik sistemli makinelerin aksine, yalnızca hareket verilen eksen çalışıyor. Bu sayede gereksiz enerji tüketiminin önüne geçiyoruz.

Osman Güler

Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı

Dijital dönüşüme ayak uyduruyoruz

Yatak üretiminde kullanılan malzemelerin esnekliği nedeniyle robot teknolojilerinin tam adaptasyonu zor olsa da 5-6 yıldır bu alanda çalışıyoruz ve olumlu sonuçlar elde ettik. Hedefimiz, dünya genelinde robotik entegre edilmiş ‘karanlık fabrikalar’ kurarak üretimi minimum insan müdahalesiyle sürdürmek. Dijital dönüşüm kapsamında ERP ve CRM sistemleriyle üretim süreçlerini ve müşteri ilişkilerini etkin biçimde yöneterek, sürekli yenilenen Ar-Ge projeleriyle teknolojik üstünlüğü pekiştiriyor. Her ay yeni projeler geliştiriyor ve geniş ürün yelpazemizle sektörde fark yaratıyoruz.

Oktay Akyıldız

NUKON Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hedefimiz, daha yüksek kaliteye ulaşmak

Nukon olarak, fiber lazer kesim teknolojisindeki güçlü altyapımızı geliştirmeye devam ederken güvenilirlik, dayanıklılık ve özelleştirilebilir çözümler sunuyoruz. Amacımız, sektörün lideri olan son teknoloji fiber lazer kesim makineleriyle üretim süreçlerini iyileştirmek ve endüstriyel verimliliği artırmaktır. Ar-Ge çalışmalarımızda, teknolojiyi sürekli geliştirmeyi, rekabet avantajı elde etmeyi ve her zaman daha yüksek kaliteye ulaşmayı hedefliyoruz.

Fatih İğrek

İğrek Makine Ar-Ge Müdürü

Önceliğimiz, sürdürülebilir çevre

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla çalışmak, her zaman önceliğimiz oldu. Yeni yatırımlarımızda da bu anlayışı sürdürüyoruz. Mekanik gelişmeler, güçlü ve hassas üretim için her gün kendimizi geliştiriyoruz. Yerli üretim CNC tezgahlarımız, Endüstri 4.0 yetenekleriyle donatıldı. Akıllı takip sistemleri, uzaktan servis ve çarpışma engelleme teknolojileri gibi özellikler, ürünlerimizin rekabet gücünü artırıyor. FR800T ve FR1000T serilerimiz, 1 metre çaplı freze-torna işleme merkezleridir, otomotiv ve havacılık sektörlerinde büyük ilgi görecek, ithal makine ikhamesi zorunluluğunu azaltacaktır.

Melih İyigüllü

Akiş Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Üretim hatları anlık takipte

Akiş Boya, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme yatırımlarıyla üretim süreçlerini daha verimli, sürdürülebilir ve akıllı hale getirmeye odaklanıyor. Sanayi 4.0 kapsamında, üretim tesislerinde IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri entegre edilerek üretim hatları anlık olarak takip ediliyor, süreçler optimize ediliyor ve verimlilik artırılıyor. Dijital üretim yönetim sistemleri sayesinde veri analitiği kullanılarak üretim süreçleri gerçek zamanlı izleniyor ve hatalar minimize ediliyor.

Şafak Çetiner

BEKAMAK Satış Direktörü

Büyüme bekliyoruz

Son yıllarda projelerin ciromuzun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturduğunu ve önümüzdeki süreçte daha da büyümesini beklediğimizi söyleyebilirim. Günümüzde artan enerji ve iş gücü maliyetleri, firmalar için rekabeti her zamankinden daha zorlu hale getiriyor. Bu durum, müşterilerimizi standart makineler yerine, üretim hatlarına özel, operatör ihtiyacını azaltan yenilikçi çözümler arayışına yönlendiriyor. Biz de güçlü Ar-Ge altyapımız ve dinamik mühendis kadromuz sayesinde, bu taleplere hem fiyat-performans açısından hem de termin süresi bakımından tatmin edici çözümler sunabiliyoruz. Bugüne kadar Türkiye’deki büyük kurumsal çelik üreticileri için başarılı projeler gerçekleştirdik. Bu projeler sayesinde birçok müşterimiz üretim verimliliğini arttırdı. Önümüzdeki dönemde, artan tecrübemiz ve yatırımlarımızla Avrupa ve Amerika’daki büyük kurumsal firmalara da özel çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu strateji doğrultusunda, düşük maliyetli üreticilerle rekabet ettiğimiz segmentte kaybedebileceğimiz pazar payını, üst segmentteki rakiplerimizden alarak sağlıklı büyümemizi sürdüreceğiz.

İbraş Kauçuk

Odak nokta, yeşil dönüşüm

Sürdürülebilir, çevre dostu üretime ve yeşil dönüşüme odaklanan firma, bu kapsam da enerji yönetimi, güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu geri dönüşümü süreçlerini devreye aldı. Ayrıca 2024 yılında Kar bon Ayak İzi Yönetim sertifikasını almaya hak kazandı. Verimlilik de, İbraş’ın önem verdiği konuların başında geliyor. Firma, bu bağlamda dijitalleşme, ERP yazılımının aktif kullanımı, öneri sistematiği gibi çalışmalara devam ediyor.

Özgür Orakçı

Orakçı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Hız kazanarak kapasitemizi artırıyoruz

Dijital dönüşüm projemizi başarıyla hayata geçirdik ve yapımızı sürekli geliştiriyoruz. Tüm üretim süreçlerimizi gelişmiş bir ERP sistemiyle yönetiyoruz. Dijital dönüşümde temel amacımız, yönetim süreçlerimizin veriye dayalı, çevik ve müşteri odaklı yapısını güçlendirmekti. Farklı pazarların kendine özgü koşullarında sorunsuz çalışan ekipmanları, müşteri beklentilerine göre ve daha hızlı geliştirerek üretmek, rekabet gücümüzün temelini oluşturuyor. Teknolojik yatırımlarımız sayesinde operasyonel verimliliğimizi artırırken aynı zamanda hız kazanarak kapasitemizi artırıyoruz.

İldem Doğan

Gotec-G Türkiye Genel Koordinatörü

Dijitalleşmeyi gerekli yerlerde kullanıyoruz

Gotec inovasyon lideri olarak, benzersiz derecede verimli ve çevre dostu kaplama teknolojilerinin gelişimine düzenli olarak yatırım yaparak sektördeki öncülüğünü pekiştirmektedir. Dijitalleşme sürecinde yapay zeka entegrasyonun, şirketlerin rekabet avantajı kazanmasına ve daha verimli çalışmasına olanak sağlayacağını düşünüyoruz ve gerekli yerlerde kullanıyoruz.

Zarif Alp

İzmakpar Genel Müdürü

Hedef, iş hacmimizi artırmak

Kurulduğumuz 102 günden bu yana müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, akılcı ve planlı yatırımlarla büyüme ivmemizi sürdürdük. Verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızla, dünyada yaşanan zorluklara rağmen bu yıl iş hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Makine parkurumuzu sürekli güncelliyor ve bu makineleri en verimli şekilde kullanacak nitelikli iş gücü istihdam ediyoruz. Bu sayede hem verimliliği artırıyor hem de rekabette öne çıkıyoruz.

İlkay Yıldırım

BURPOL

Çevreye duyarlı üretim yapıyoruz

Şirketimizde, çevre dostu üre tim teknolojilerini benimseyerek, geri dönüşümden yüksek kaliteli plastik ham maddeler üretmekteyiz. Sürecimiz, ileri seviye mekanik ve kimyasal geri dönüşüm tekniklerini içeriyor. Atık plastikleri önce ayrıştırıyor, temizliyor ve ardından endüstriyel kullanıma uygun ham maddelere dönüştürüyoruz. Kullandığımız teknolojiler, enerji verimliliğini artırmaya ve karbon ayak izini en aza indirmeye odaklıdır. Bu şekilde hem çevreye duyarlı üretim yapıyor hem de döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz.

Dr. Cihangir Yenice

Maysan Mando Genel Müdür Yrd. - CFO

Köklü değişikliklere ayak uyduruyoruz

Mobilite ekosisteminde yaşanan köklü değişimlere ayak uyduracak çalışmalara imza attık. İleri teknoloji geliştirmeye öncülük edip, yeni inovasyon stratejileriyle küresel pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirme odaklı faaliyetler yürütüyoruz. Otomotiv sektöründeki yeni trendlere paralel, ürünümüzün ağırlığını artırmadan, sürüş konforunu ve yolcu güvenliğini artırmaya yönelik amortisör sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca nihai müşterilerin her geçen gün artan güvenlik ve konfor beklentisine uygun olarak, ilave sönümleme sağlayacak ve konforu artıracak dayanıklı, kaliteli ve rekabetçi fonksiyonları ekleme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Geliştirdiğimiz ürünler de tasarım, dayanıklılık, kalite ve verimlilik özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.

Deniz Kahyaoğlu

Kamsan Makine Satış ve Pazarlama Direktörü

Çevreci çözümlere öncelik veriyoruz

Kamsan olarak sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyerek çevreci çözümlere ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelere öncelik veriyoruz. Sanayi 4.0 ve dijitalleşme süreçlerine uyum sağlayarak yapay zeka destekli teknolojilerle verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Ar Ge ekibimiz hem ürünlerini hem de üretim parkurunu sürekli geliştirme hedefiyle çalışıyor. Halihazırda değerlendirme aşamasında olan üç patent ve bir faydalı model başvurusuyla sektöre yenilikçi çözümler sunuyoruz. Özellikle üretim süreçlerini kolaylaştıracak ve müşterilerin üretim takibini optimize edecek sistemler üzerinde yoğunlaşıyoruz.

Ufuk Erdoğan

ERBAB Genel Müdür

Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz

Yeşil dönüşüm hem çevre hem de iş süreçlerimiz için büyük önem taşıyor. Bu alanda yatırımlarımızı artırarak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz, ERBAB, dijital dönüşüm sürecinde de öncü adımlar atıyor. Üretim hatlarında yapay zeka ve IoT (Nesnelerin İnter neti) teknolojilerini kullanarak verimliliği artırıyor. Akıllı sistemler, üretim süreçlerimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu teknolojiler sayesinde hem kaliteyi hem de üretim hızını artırıyoruz.

Özgür Yıldız

Siff Elektromekanik Genel Direktörü

Üretim sürecindeki aksamaları azalttık

Yeni üretim hatlarımızda yapay zekâ destekli robotik sistemler kullanarak, kaynak esnasında meydana gelebilecek sıçrantı ve kalitesizlik gibi sorunların yüzde 90’ını elimine ettik. Ayrıca, kestirimci bakım ve verimlilik analizleri ile üretim sürecindeki aksamaları yüzde 30 oranında azaltmayı başardık.

Vedat Çelik

Lima Logistics Kurucu ortak

Enerji verimliliğini artırıcı önlemler alıyoruz

Çevre dostu uygulamalar Lima Logistics’in öncelikleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda ‘Lima Green’ markasını hayata geçirdik. Karbon emisyonlarını azaltacak taşıma çözümleri geliştirerek enerji verimliliğini artırıcı önlemler alıyoruz. Ayrıca, müşterilerimize karbon ayak izlerini ölçme ve azaltma imkânı sunarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyoruz.

Erol Kılıç

BURTOM Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni istihdam alanları oluşturduk

Kurulduğumuz günden bu yana hasta memnuniyetini ve hizmet kalitesini ön planda tutarak, sağlıkta lider bir kurum olma yolunda ilerliyoruz Verimliliği artırmaya yönelik yatırımlar yaparak ve çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek bu süreci yönettik. Sağlık sektöründeki büyümeyi göz önünde bulundurarak, yeni istihdam alanları oluşturduk.

Mustafa Gümüş

Gümüş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Projemiz desteklenmeye değer buldu

Q TERM” projemiz TÜBİTAK’ın “Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı” kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Bu sistemde tek makina ile açık en düz boya tüm kumaşları ve boyar maddeleri kullanabilecek. Karışık ve pamuklu kumaşları boyarken kullanabilecek makine geliştirdik. Kullandığımız yöntem ile boyanın fiske edilmesi sürecinde kullanılan boyar madde miktarı azaldığı gibi su kullanımı da azalıyor. Kumaşlarda kullanılan boyar madde miktarı azaldığı için yıkama ünitesinin içindeki su ile birlikte hava kullanılarak ürün süreci tamamlanıyor. Daha önceden geliştirdiğimiz makinelerle entegre edilerek bu sistem yaklaşık yüzde 75 oranında verimlilik sağlamaktadır.

Anıl Alirıza Şohoğlu

EVO Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı

Geleceğe büyük hedeflerle bakıyoruz

EVO Mühendislik, 20 yıllık tecrübesiyle mekanik taahhüt ve enerji sektöründe öncü bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla hem yerel hem de uluslararası pazarlarda başarılarını artıran EVO Mühendislik, geleceğe daha büyük hedeflerle bakıyor. Taahhüt projelerimizi artık anlık veri akışlarıyla dijital ortamda takip ediyoruz. Bu sayede, proje yönetiminde verimliliği artırıyor ve hata oranlarını minimize ediyoruz.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama Genel Müdürü

Müşteri etkileşimimiz güçlenecek

Fabrika otomasyon sistemlerimizi geliştirerek üretimde verimliliği maksimize edeceğiz. Ayrıca dijital platformlar üzerinden müşteri etkileşimimizi güçlendirecek yenilikçi uygulamalara yatırım yapmayı planlıyoruz. Nitrasyon kaplama alanında sürdürülebilir çözümler geliştirerek sektörde çevre dostu bir lider olma hedefindeyiz. Atık yönetimi ve enerji verimliliği konularında yeni projeler başlatacağız.

İlhan Özdemir

Trex Yönetim Kurulu Başkanı

Maliyet azalıyor, verimlilik artıyor

Trex, 20 yılı aşkın tecrübesiyle üretim süreçlerini dijitalleştirme ve verimliliği artırma konusunda sektörün öncü firmalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Veriler, üretim sürecinin nabzını tutarak nereye odaklanmamız gerektiğini gösterir ve böylece maliyetleri azaltırken verimliliği artırmaya olanak tanır.

Lamia Eren Olduk

BYB Etiket Yönetim Kurulu Başkanı

Doğaya zarar vermeden üretim yapıyoruz

BYB Etiket, 36 yıllık tecrübesiyle müşteri odaklı hizmet anlayışını sürdürüyor. Kalite yönetim sistemleri sayesinde üretim süreçlerimizi en iyi seviyeye taşıyoruz. Çevreci yaklaşımları ön planda tutarak hem verimliliği artırıyor hem de doğaya zarar vermeden üretim yapıyoruz.

Serhat Taşcı

Özdilek Holding Kalite, Eğitim ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü

Çalışan bağlarımız güçlü oluyor

Gelecekteki ihtiyaçları da öngörerek stratejilerimizi sürdürülebilir bir şekilde tasarlıyoruz. Ücret yönetiminin yanı sıra yan hakları da çok önemsiyor; “Birey Kart, sağlık sigortası, özel gün destek ve kutlamaları, diyetisyen hizmeti, İngilizce eğitim hizmeti, hijyen paketi ve holding ofis çalışanlarının çalışma saatinin 40 saate düşürülmesi” gibi birçok desteği çalışanlarımıza sunuyoruz. İş ve özel yaşam dengesini destekleyerek çalışanlarımızın motivasyonlarını ve verimliliklerini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, çalışan bağlılığını güçlendiren ve iş yerinde mutluluğu teşvik eden yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını sürekli olarak geliştiriyoruz.