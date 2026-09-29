1971 yılında Bursa’da iki dokuma tezgâhıyla başlayan üretim yolculuğunu 55’inci yılında yeni yatırımlarla sürdüren Özdilek Holding, tekstil alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan Özdilek Üretim Kompleksi’ni devreye aldı. Nilüfer’in Badırga bölgesindeki Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen kompleks, 120 milyon dolarlık yatırım bedeliyle Özdilek’in üretim altyapısını yeni bir teknoloji ve verimlilik dönemine taşıyor. Yaklaşık üç yıllık yatırım sürecinin ardından tamamlanan kompleks, 90 bin metrekare arsa üzerinde, 60 bin metrekare inşaat oturum alanı ve 106 bin metrekare kapalı alan üzerine kuruldu. Tesis bünyesinde havlu dokuma, boyahane ve konfeksiyon üretim süreçleri entegre şekilde yürütülecek. Yeni üretim yapısının tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık 6 bin 600 ton havlu ve bornoz üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Üretimde verimlilik hedefi

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Emir Murat Özdilek, yeni üretim kompleksinin temel amacının kapasiteyi yalnızca büyütmek değil, mevcut üretim gücünü daha verimli kullanmak olduğunu belirtti. Yeni makineler ve daha düzenli üretim akışıyla tesiste maliyetlerde en az yüzde 15, üretim hızında ise en az yüzde 35 verimlilik artışı hedefleniyor. Özdilek, üretimin başka bir ülkeye taşınmasının hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını, yatırımlarla Türkiye'de değer ve istihdam yaratmaya devam edeceklerini ifade etti. Kompleksin tam kapasiteye ulaşmasıyla bin 50 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Bu kadronun önemli bölümünü Özdilek’in Bursa’daki mevcut üretim yapısında görev yapan çalışanlar oluşturacak. Böylece uzun yıllardır Bursa’da sürdürülen tekstil üretiminin yeni ve entegre tesiste devam etmesi sağlanacak.

120 milyon dolarlık yatırımın yarısı makineye

Özdilek Üretim Kompleksi için ayrılan 120 milyon dolarlık yatırımın yaklaşık yarısı makine ve üretim teknolojilerine, diğer yarısı ise bina ve tesis altyapısına yönlendirildi. Böylece yatırım yalnızca fiziksel kapasite artışı olarak değil, üretim süreçlerinin modernizasyonu ve verimlilik artışı odağında gerçekleştirildi. Yeni tesisin Özdilek, Cottons & Clouds, Sadem Organik, Nev ve Floretta başta olmak üzere grubun markalarının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki farklı markalara yönelik üretim gerçekleştirmesi planlanıyor. Kompleks, dokumadan boyahaneye ve konfeksiyona kadar tekstil üretiminin farklı aşamalarını aynı yapı içerisinde buluşturuyor.

Çatısında GES de yer alacak

Özdilek Üretim Kompleksi’nin yatırım planında enerji verimliliği de önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Tesisin çatısına kurulması planlanan güneş enerji santraliyle yıllık 8 milyon 877 bin 600 kWh elektrik üretimi hedefleniyor. Planlanan GES’in kompleksin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini, Özdilek Holding’in toplam elektrik tüketiminin ise yaklaşık yüzde 6’sını karşılaması öngörülüyor. Böylece üretim yatırımı, kapasite ve verimlilik hedeflerinin yanında enerji maliyetlerinin ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik bir altyapıyla destekleniyor.

Üretimden lojistiğe 195 milyon dolarlık yatırım programı

Özdilek Holding’in yatırım hamlesi yalnızca üretim kompleksiyle sınırlı kalmıyor. Grup, üretim, lojistik ve perakende altyapısını kapsayan toplam 195 milyon dolarlık yatırım programı yürütüyor. Bu programın en büyük kalemini 120 milyon dolarlık Özdilek Üretim Kompleksi oluştururken, İnegöl’de yapımı devam eden Özdilekteyim Lojistik Merkezi için 45 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriliyor. Toplam yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan lojistik merkezinin Kasım 2027’de hizmete alınması hedefleniyor. Lojistik merkezinin devreye girmesiyle depolama operasyonlarının tek noktada toplanması, teslimat süresinin ortalama 1,5 günden 1 güne indirilmesi ve kargo maliyetlerinde yaklaşık yüzde 25 avantaj sağlanması hedefleniyor. Yatırım programının bir diğer ayağını ise mağaza yenileme ve stratejik şubeleşme yatırımları oluşturuyor. Özdilek Holding bu alanda yıllık yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırım bütçesi ayırıyor.