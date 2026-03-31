Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Özdilek, e-ticaret platformu ve lojistik yatırımlarıyla dijital altyapısını güçlendiriyor. Bursa Balat’ta hayata geçirilen Orange City projesi ise konut, alışveriş ve gastronomiyi bir araya getirerek yeni bir yaşam alanı sunuyor. Mağazacılık alanında konsept yenilemeye giden Özdilek Holding, yurt dışı büyüme hedefleri doğrultusunda New York’ta mağaza açmaya hazırlanıyor. Ayrıca Kocaeli’de açılan Game Factory ile eğlence sektöründe de iddiasını artırıyor.

Enerji ve sürdürülebilirlik odakta

Özdilek Holding, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarıyla temiz enerji üretimini artırırken, çevre dostu projelere öncelik veriyor. Mevcut GES projeleriyle önemli miktarda elektrik üretimi sağlanıyor.

Eğitime destek sürüyor

“Devletimiz varsa biz varız” felsefesiyle 1996 yılından bu yana millî eğitime verdiği desteği sürdüren Özdilek Holding'in bugüne kadar bağışladığı 10 okuldaki toplam 300 derslikte, yaklaşık 500 öğretmen görev alıyor ve yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim görüyor. Ayrıca Özdilek Vakfı ile yılda 20 milyon Türk lirası bütçeyle yaklaşık 500 öğrenciye de burs imkânı sağlıyor. 2025 - 2026 eğitim öğretim döneminde açılan Bora Ateş Özdilek Ortaokulu, yaklaşık 75 milyon Türk lirası yatırım bedeliyle inşa edildi. Bursa İnegöl Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan okulda; 16 derslik, seminer salonu, fen - teknoloji odası, bilgisayar odası, resim - müzik odası, beden eğitimi odası ve destek eğitim odası bulunuyor. Ayrıca çalışan anneler düşünülerek Bursa Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi de hizmete açıldı.

Üretim ve lojistik gücü artıyor

2023 yılında yapımına başlanan ve inşası hız kesmeden devam eden Özdilek Üretim Kompleksi, Özdilek Holding’in ev tekstili alanındaki en önemli yatırımlarından biri. Toplam 120 milyon ABD doları yatırım bedeli ile Bursa Nilüfer Badırga’da bulunan Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen proje; 90.000 m² arsa üzerinde, 60.000 m² inşaat oturum alanı ile 106.000 m² kapalı alanda modern bir tesis olarak yükseliyor. Firmaya ait Özdilek, Cottons & Clouds, Sadem Organik, Nev ve Floretta markaları başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki seçkin markalar için üreten bir kompleks olacak. Havlu dokuma, boyahane ve konfeksiyon üretim süreçleri son teknoloji makinelerle yapılarak yıllık 6.600 ton havlu ve bornoz üretim kapasitesine ulaşılacak. Ayrıca kompleksin çatısına kurulacak güneş enerjisi santrali (GES) projesiyle yıllık 8.877.600 kWh elektrik üretilmesi ve kompleksin toplam tüketim ihtiyacının %50'sinin, holdingin toplam tüketim ihtiyacınınsa %6’sının karşılanması planlanıyor. 50 yıllık Bursa Fabrikası’nda görev alan 1.050 birey Nisan 2026’dan itibaren Özdilek Üretim Kompleksi'nde görevini sürdürecek. Bursa İnegöl’de inşası devam eden Özdilekteyim Lojistik Merkezi, 54.000 m² kapalı alanıyla e-commerce operasyonlarının artan hacmini karşılayacak. Arsa değeri hariç 40 milyon ABD doları yatırımla hayata geçirilen proje ile teslimat süreçlerinin daha hızlı ve etkin hâle getirilmesi hedefleniyor.

GAME FACTORY ÖZDİLEK KOCAELİ HİZMETTE

1992 yılında minik misafirlerinin konforlu bir ortamda keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla ilk oyun parkını bünyesine katan Özdilek Holding, Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı oyun eğlence merkezlerinden biri olan Game Factory Özdilek Kocaeli’yi hizmete açtı. Yatırım tutarı arsa ve bina hariç 8 milyon ABD doları olan, 90 bireye istihdam imkânı sağlayan ve 8.000 m² kapalı alanda hizmet veren Game Factory Özdilek Kocaeli, her yaş grubuna hitap eden yepyeni konseptiyle benzeri olmayan bir oyun eğlence deneyimi sunuyor.