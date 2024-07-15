Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından yapılan ve organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 67 binin üzerindeki sanayi işletmesini kapsayan OSB Yıldızları Araştırması’nın 4’üncüsü başladı. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 81 ildeki tüm OSB sanayicilerini OSB Yıldızları Araştırması’na başvurmaya davet etti.

OSBÜK olarak ilkini 2021 yılında yaptıkları OSB Yıldızları Araştırması’nın bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Kütükcü, “81 ilimizde sayıları 403’e ulaşan organize sanayi bölgelerimiz, Cumhuriyet tarihinin en başarılı sanayi üretim politikasıdır. Türkiye’nin planlı sanayileşmesinde kritik rol oynayan OSB’lerimiz, artık ülkemizin toplam sanayi üretimin yüzde 45’ini gerçekleştiren güçlü bir yapıya kavuştu. OSBÜK olarak OSB’lerimizin ve OSB sanayicilerimizin bu başarısını Türkiye ve dünya ile paylaşarak, sanayi işletmelerimizin marka değerini artırmak için başlattığımız OSB Yıldızları Araştırmamızı sürdürüyoruz. Bu yıl dördüncüsünü yapacağımız araştırmamız için son başvuru tarihini 2 Eylül 2024 olarak belirledik. 81 ilimizdeki tüm OSB sanayicilerimizi 2 Eylül 2024’e kadar araştırmamıza katılmaya davet ediyorum.”

Başvurular https://osbyildizlari.osbuk.org/ adresinden yapılacaktır.

OSB YILDIZLARI ARAŞTIRMASI KATEGORİLERİ

2023 yılı verilerine göre;

1- OSB’lerde En Çok Satış Yapan İlk 100 Firma

2- OSB’lerde En Çok İhracat Yapan İlk 100 Firma

3- OSB’lerde En Çok İstihdam Sağlayan İlk 100 Firma

4- OSB’lerde En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan İlk 100 Firma

5- OSB’lerde En Çok AR-GE Harcaması Yapan İlk 50 Firma

2022-2023 yılı değişimine göre;

1- OSB’lerde Satışını En Çok Artıran İlk 100 Firma

2- OSB’lerde İhracatını En Çok Artıran İlk 100 Firma

3- OSB’lerde İstihdamını En Çok Artıran İlk 100 Firma

4- OSB’lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran İlk 100 Firma

5- OSB’lerde AR-GE Harcamasını En Çok Artıran İlk 50 Firma