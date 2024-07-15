Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birinci oturumu, Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Ulaşım Komisyonunun, Botanik Parkına "Erdem Saker Botanik Parkı" isminin verilmesi ile ilgili raporu onaylandı. Buna göre, bir zamanlar yeşiliyle ün yapan şimdilerde ise fabrika dumanı ve beton grisinin esiri olan Bursa’da insanların nefes almak için akın ettiği Botanik Park'a eski efsane başkan Erdem Saker'in adı verilecek.

Başkan Özdemir’den ziyaret

Bu arada Nilüfer Belediye Başkanı Şafi Özdemir, bir süredir de Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdüren Erdem Saker ile bir araya geldi. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki görüşmede Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Özdemir de yer aldı.

Uzun yıllar Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü olarak da Bursa’nın gelişimine katkıda bulunan Saker, deneyimlerini Başkan Özdemir ile paylaştı. Görüşmede, kentin tarım alanlarının korunması, tarımsal katma değerin artırılması, kooperatifleşme, şehir planlaması ve yeni sanayi bölgelerinin açılması gibi önemli konular değerlendirildi. Saker, Hollanda gibi tarım alanında başarılı ülkelerden örnekler vererek, kırsal kalkınmanın kooperatifleşme ile mümkün olabileceğini vurguladı.