Yalçın ARAS

NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı - NİLSİAD Başkanı

2025 yılı, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayicilerimiz açısından temkinli yönetilen, mali disiplinin ve verimliliğin öne çıktığı bir yıl oldu. Küresel ekonomide süregelen belirsizlikler, iç piyasada yüksek finansman maliyetleri ve daralan talep koşullarına rağmen üyelerimiz üretimden, istihdamdan ve ihracattan kopmadan yoluna devam etmeyi başardı. Bu süreçte özellikle enerji maliyetleri, nitelikli iş gücü ihtiyacı ve finansmana erişim sanayicimizin gündeminde önemli yer tuttu. Tüm bu zorluklara karşın Nilüfer OSB firmaları; dijitalleşme, yalın üretim, sürdürülebilirlik ve ihracat pazarlarını çeşitlendirme yönünde attıkları adımlarla rekabet güçlerini korumaya çalıştı.

2026 yılına girerken beklentimiz; enflasyonla mücadelenin üretimi baskılamayan bir dengeye oturması, finansmana erişim koşullarının iyileştirilmesi ve sanayicinin önünü daha net görebileceği bir ekonomik iklimin oluşmasıdır. Özellikle yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve katma değerli üretim alanlarında sağlanacak desteklerin, Nilüfer OSB’nin ve Bursa sanayisinin sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Osman Nuri Canik

TOSAB YKB

2025 yılı iş dünyası açısından oldukça zor geçti. Kurların son üç yıldır enflasyonun çok altında baskılanması, birçok sanayi ve ihracatçı firmanın kârlılığının düşmesine ve sermaye yapılarının zayıflamasına neden oldu. Artan maliyetler karşısında fiyatlama gücünün sınırlı kalması, özellikle üretim ve ihracat yapan firmalar üzerinde ciddi baskı oluşturdu. 2026 yılı için ise daha dengeli bir beklenti içindeyiz. Enflasyonun biraz altında ancak daha gerçekçi bir kur politikasının, düşen faizlerle birlikte hayata geçirilmesi durumunda sanayici ve ihracatçının yeniden nefes alabileceğini, yatırım ve üretim iştahının kademeli olarak artacağını düşünüyoruz.

Onur Kutlualp

DOSABSİAD YKB

2025 yılı, sanayicimiz için yüksek üretim maliyetleri ve küresel talep daralmasıyla mücadele ettiğimiz, dayanıklılığımızın sınandığı zorlu bir yıldı. Çarkları döndürme azmimizden vazgeçmedik; bu süreçte büyük bir özveriyle hareket ederek önceliğimizi üretimin sürdürülebilirliğine verdik. 2026 yılına dair temel beklentimiz ise; Türk sanayicisinin küresel pazarlardaki rekabetçi gücünü yeniden kazanması ve üretimin önündeki finansal yüklerin hafifletilerek ihracat odaklı büyümenin daha güçlü desteklenmesidir.

Arif Demirören

BARSİAD YKB

Alışılagelmiş üretim ve ticaret ezberlerinin bozulduğu, sadece üretenin değil, süreci doğru yönetenin ayakta kaldığı bir 2025’i geride bırakıyoruz. Artık 'daha çok üretmek' değil, 'değerli üretmek' zorundayız. 2026’nın, ekonomideki dengelenmeyle birlikte sanayicinin günlük kriz yönetiminden çıkıp, yeniden stratejik planlamaya ve küresel rekabete odaklanabildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz.