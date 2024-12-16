Niltimder Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber, kuruldukları ilk günden itibaren kamu kurumlarıyla yakın ilişki içinde olduklarını, telekomünikasyon, elektrifikasyon, toplu ulaşım, su, temizlik, çöp toplama gibi geçmişten gelen meseleleri büyük ölçüde çözüme kavuşturduklarını belirtti. Karabiber, “Üye sayımız hızla artıyor, daha da artırmak istiyoruz. Nilüfer Ticaret Bölgesini yaşanabilir, çağdaş ticaret alanı haline getirmek için çalışıyoruz. Bundan sonraki ilk hedefimiz, içerisinde sağlık ocağı, polis karakolu, itfaiye, afet merkezi ile kreş bulunan bir kompleksi bölgemize kazandırmaktır. Nihai hedefimiz ise NİLTİM’in Organize Ticaret Bölgesi olmasıdır ve bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: DİLEK ATLI