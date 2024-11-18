Nilüfer Belediyesi’nin BEBKA desteğiyle hayata geçirdiği Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi hizmete açıldı. Bursa’da bir ilk olma özelliği taşıyan tesiste lavanta, kekik, biberiye, defne ve adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkiler işlenerek, sağlık, kozmetik ve kimya gibi sektörlerde kullanılan hidrosol ve uçucu yağlar elde edilecek.

Nilüfer Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen katma değeri artırmak amacıyla önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle kurulan Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Hasanağa Mahallesi’ndeki tesisin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, Hasanağa Mahallesi Muhtarı Rüstem Kartoğlu, Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, BEBKA İzleme Uzmanı Onur Köksal ve çok sayıda davetli katıldı.

BEBKA’nın 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen tesis, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayan TR41 Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyor. 5 milyon TL yatırımla kurulan ve 3 bin 500 litrelik üretim kapasitesine sahip tesiste, tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağları ile hidrosolleri elde edilecek.

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tarımı ve üretimi öncelikleri arasına alan bir yönetim anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Başkan Özdemir, tesisin Bursa'da bir ilk olmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı hızla artıyor. Bu tesisle yerel üreticilerimizi teknolojiyle buluşturarak bu alanda güçlü bir yapı oluşturmak istedik. Bölgemizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin artması en büyük hedefimiz” dedi.

Kapasite 3 bin 500 litre

Tıbbi ve aromatik bitkilerin sağlıktan kozmetiğe, gıdadan kimyaya kadar birçok sektörde kullanıldığını anımsatan Şadi Özdemir, “Bu bitkiler ülkemizde genellikle katma değeri düşük olan ara ürünler şeklinde değerlendiriliyor. Aksine çok daha değerli. Bu nedenle hem bu tür tesislerin hem de katma değeri yüksek olan lavanta, biberiye, kekik, defne ve adaçayı gibi bitkilerin tarımsal üretiminin yaygınlaşması oldukça önemli” diye konuştu.

Tesisin kapasitesi hakkında da bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Tesisimizin kapasitesi şu an için 3 bin 500 litre. Ancak ihtiyaca göre bu kapasite artırılabilir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yapan çiftçilerimiz burada cüzi bir ücret karşılığında bitkilerin uçucu yağlarını ve hidrosellerini elde edebilecek. Nilüfer’in yanı sıra çevre il ve ilçelerde bu ürünleri yetiştiren üreticiler de buradan faydalanabilecek ve onların da ürünlerine katma değer sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığın kaydeden CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise, “CHP'li belediyeler olarak bu toprakları ekmeye, yeşertmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Çiftçimize, köylümüze destek olacağız” diye konuştu.

CHP Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal da, “Dünyanın en önemli konusu ekmek ve gıda” dedi. Son yıllarda çiftçinin içinde bulunduğu zorlu duruma değinen Sarıbal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2025 yılı bütçesinde tarıma ayrılan 135 milyar TL’lik payın yetersizliğini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise tarıma ve hayvancılığa yapılan yatırımların hızlı geri dönüş sağladığını ve bu yatırımların aynı zamanda insana yapılan yatırımlar olduğunu dile getirdi.

Tarımdan elde edilen gelirin artırılması için sanayiyle desteklenmesi gerektiğini belirten CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ise bu yatırımın da tarıma dayalı sanayinin önemini gösteren bir tesis olduğunu altını çizdi. Nilüfer’in bir tarım kenti olduğunu dile getiren Şahin, “Ekilebilir alanlarımız hala çok fazla. Biz de bunları korumakla mükellefiz” diye konuştu.

NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ise BEBKA ile hayata geçirilen projenin uzun vadeli faydalar sağlayacağını ve tesisin kapasitesini artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Hasanağa Muhtarı Rüstem Kartoğlu ise tesisin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi’nin açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar, tesis içinde incelemelerde bulunduktan sonra Hasanağa Gıda Merkezi’ni de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren üreticiler tesisten düşük bir ücret karşılığında yararlanabilecek.