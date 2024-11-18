Türk otomotiv sektörünün kalbi Bursa'da kurulan ve 44 yıllık tecrübesiyle sektörde kendine sağlam bir yer edinen Üçel Kauçuk, kalite odaklı yaklaşımını çevre bilinciyle harmanlayarak sürdürülebilirlik alanında da önemli adımlar atıyor. OEM parça üretimini yakından takip ederek after-market sektöründe faaliyet gösteren şirket, Ürgüp'te 2 MWp kapasiteli bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurarak, çevreye de büyük bir katkı sağlamayı hedefliyor. 2024 yılı sonuna kadar üretime geçmesi planlanan bu proje, yılda yaklaşık 91.000 ağacın karbon emisyonu azaltma etkisini yaratacak.

Üçel Kauçuk Genel Müdürü Mehmet Mutlu, şirketin çevresel sorumluluğa olan bağlılığını vurgularken, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Mutlu, "Dünyamız bu gayreti hak ediyor. Üçel Kauçuk olarak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşeni yapıyoruz," dedi. Mehmet Mutlu, GES yatırımıyla karbon emisyonlarını azaltmayı ve sürdürülebilir üretime geçişi hızlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Küresel Isınmayla Mücadelede Güçlü Bir Adım

Üçel Kauçuk’un Ürgüp'teki GES projesi, tamamlandığında yıllık 2.000 ton CO₂ emisyonunu engelleyecek. Bu miktar, yaklaşık 54,8 hektarlık bir kızılçam ormanının yıllık karbon emilim kapasitesine denk geliyor. Mehmet Mutlu, bu projenin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlayacağını ve sanayi sektörüne çevre dostu enerji kullanımını örnek göstererek farkındalık yaratacağını belirtti. Mutlu, Üçel Kauçuk'un GES yatırımını yalnızca enerji ihtiyacını karşılamakla sınırlı tutmadığını, aynı zamanda diğer şirketlere çevre dostu enerji çözümlerine yönelme konusunda örnek olmayı amaçladıklarını söyledi. Mutlu, “Bu projeyle, sanayide çevre bilincinin artmasına ve toplumsal farkındalığın yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz,” dedi.