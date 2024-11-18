Kurulduklarından bu yana geçen 5 yılda ciddi bir büyüme ivmesi yakaladıklarını ifade eden Lütfi Akıncıoğlu, bugüne dek gerçekleştirdikleri Gweike Fiber Lazer teslimatlarıyla sektöre Lothbrog Makine damgasını vurduklarını dile getirdi.

Lothbrog Makine’nin farklı yönü olan servis hizmetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Lütfi Akıncıoğlu, “Toplam hizmet alanımızın 3 bin 500 mekrekarelik bölümünü servis hizmetlerine ayırdık. 35’i elektronik mühendisi olmak üzere toplamda 50 kişilik servis ekibimizle müşterilerimizin taleplerini karşılamak için kesintisiz hizmetimize devam ediyoruz. 500 km’lik alanda servis talebi olan müşterilerimize 12 saatte, 500 km. mesafe üzerinde servis talebi olan müşterilerimize ise 48 saatte ulaşma teminatı veriyoruz” dedi.

Yeterli yedek parça ve sarf malzemesi stokları, 12 adet taşınabilir flowbox ve hizmete hazır tam teşekküllü 40 araçlık servis filosu ile yerinde bakım onarım hizmetlerinde fark yarattıklarını kaydeden Akıncıoğlu, “Türkiye’nin en uzak noktalarına dahi anlık hizmet sunmayı, servis destek masalarımız ile 7/24 online ulaşılabilir olmayı, üretim firmalarının beklentilerini eksiksiz bir şekilde karşılamayı öncelikli ve temel prensiplerimizden biri haline getirdik” diye konuştu.

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, “Biz, satış gerçekleştikten sonra da müşterilerimizin en büyük çözüm ortağıyız. Kurulum sonrası gerçekleşen eğitimlerle müşterilerimizin makinelerini maksimum performansla kullanmalarına yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.