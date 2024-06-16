Nilüfer Belediyesi ile Sofra Compass Grup, önemli bir sosyal sorumluluk projesi için ilk adımı attı. Engelli vatandaşların toplumsal hayatın içinde daha aktif rol almaları ve istihdamlarının artırılmasına yönelik gerçekleştirilen protokolle Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin üçüncü katında Bizim Ev Kariyer Merkezi, eğitim planlarına uygun şekilde düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Kariyer Merkezi iş koçları, eğitimleri planlayacak ve Sofra Grup’un branş eğitmenlerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirecek. Down sendromu, otizmi ve zihinsel engeli olan bireylerin işe hazırlık eğitimleri tamamlandıktan sonra da Sofra Grup’un hizmet verdiği özel sektör şirketlerinde temizlik, catering, yiyecek ve içecek hazırlama ve veri giriş personeli olarak istihdamları sağlanacak.

İmza töreni öncesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, engelli vatandaşları önemsediklerini belirterek, konuyla ilgili çalışma başlatan şirket ve yöneticilerini tebrik etti. Konuyla ilgili ihtiyacın farkında olduklarını belirten Özdemir, bu tür çalışma ve projeleri arttırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Sofra Compass Grup Bursa Bölge Direktörü Aydın Yarıcı ise çok güzel bir projenin hayata geçtiğini belirterek, kendilerinin de farkındalık oluşturmayı istediklerini kaydetti. Yola çıkarken Nilüfer Belediyesi’nin tecrübesinden faydalandıklarını da dile getiren Yarıcı, Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir ve ekibine teşekkür etti.