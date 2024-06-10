Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran, NİLTİMDER’in kadın üyeleri ile üye firmalarda çalışan kadınlara bilgilendirmelerde bulundu. Etkinliğin açılışında konuşan NİLTİMDER Başkanı ve Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber, “Bölgemizdeki işyerlerimizde 30 bine yakın çalışanımız bulunuyor. Bunları önemli bir bölümünü de kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Bölgemizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunurken çalışanlarımıza yönelik etkinlikleri de önemsiyoruz” dedi.

Daha sonra NİLTİMDER’in kadın üyeleri ile üye firmalarda çalışan kadınlara bilgilendirmelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran, cinsel sağlık, adet döngüsü ve menapoz, doğurganlık, hamilelik, doğum sonrası bakım, myomlar, yumurtalık kistleri, kadın sağlığına yönelik vajinal lazer uygulamalarının kullanım alanları ve faydaları, ozon terapi, glutatyon, NAD, Myers kokteyli gibi serumların damar yoluyla kişiye verilerek vücut direncini artırmak, kronik yorgunluğun tedavisi başta olmak üzere vücudun sağlığını korumasını sağlayan IV tedaviler hakkında açıklamalar yaptı.