İLMİNUR ATÇI - RÖPORTAJ

Toplu yemek üretiminin doğrudan çalışan sağlığını etkilediğini vurgulayan Kurdal, hijyen ve denetimden yoksun merdiven altı tesislerin büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Gıda güvenliğinin ancak yasal standartlara uygun, denetimli ve izlenebilir üretim süreçleriyle sağlanabileceğinin altını çizen Kurdal, “Profesyonel yemek firmaları olarak güvenli hizmet sunmanın temelinde şeffaflık ve denetim var” dedi.

Son dönemde sıkça gündeme gelen gıda zehirlenmelerine yönelik merdiven altı yemek üretim tesisleri sizce ne kadar büyük bir risk oluşturuyor?

Merdiven altı yemek üretim tesisleri gıda güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Hijyen ve denetim eksikliği, bu tür toplu üretimlerde halk sağlığını doğrudan tehdit edebiliyor. Profesyonel yemek firmaları olarak bizler, yasal standartlara uygun, denetimli ve izlenebilir üretim süreçleriyle güvenli hizmet sunmanın önemine inanıyoruz.

Şirketler, çalışanlarına yemek hizmeti aldıkları firmaları gerçekten tanıyor mu yoksa sadece fiyat ve menü üzerinden mi karar veriliyor?

Birçok şirket yemek hizmeti alırken hala ağırlıklı olarak fiyat ve menü üzerinden karar veriyor. Oysa üretim koşulları, hijyen standartları, denetimler ve firmanın tecrübesi çok önemlidir. Çalışan sağlığını doğrudan etkileyen bu hizmette, firmaların iş ortaklarını gerçekten tanıması büyük fark yaratıyor.

“Siz hiç yemek firmanızı gezdiniz mi?” sorusu tam da bu noktada önem kazanıyor. Bir şirket yemek firmasını yerinde gezmeden sağlıklı bir karar verebilir mi?

Üretim tesisini yerinde görmeden; hijyen, organizasyon ve kalite anlayışını tam olarak değerlendirmek mümkün değil. Bir şirket, çalışanlarının sağlığını emanet ettiği firmayı görmeden sağlıklı bir karar verdiğini söyleyemez.

Çalışanlarına yemek hizmeti alan şirketlerin, bu hizmetin üretildiği ortamdan ne ölçüde sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz?

Şirketler, çalışanlarına sundukları yemek hizmetinin yalnızca sonucundan değil, üretildiği ortamdan da sorumludur. Çünkü bu hizmet doğrudan çalışan sağlığını etkiler. Üretim koşullarını sorgulamak, denetim belgelerini talep etmek ve güvenilir firmalarla çalışmak, işverenin sorumluluklarından en önemlisidir.

Sizce firmalar neden yemek tedarikçilerini yerinde denetlemeyi ihmal ediyor? Bu bir farkındalık eksikliği mi, yoksa bilinçli bir tercih mi?

Bu durum çoğu zaman farkındalık eksikliğinden kaynaklanıyor. Yemek hizmeti, operasyonel bir detay gibi görülüp fiyat ve menü ön plana çıkabiliyor. Düzenli denetim, hem çalışan sağlığı hem de kurumsal itibar açısından vazgeçilmezdir.

Bir yemek firmasının tesislerini gezmeye açması, müşterilerine nasıl bir güven mesajı verir?

7/24 müşteri tarafından ziyarete açık olan firmamızda şeffaflığa önem vermekteyiz. Bu şeffaflık; hijyen, kalite ve denetim süreçlerine olan güveni artırır ve müşterilerle güçlü, sürdürülebilir bir iş ortaklığının temelini oluşturur.

“Merdiven altı üretime karşı alınabilecek en basit ama en etkili önlem nedir?” diye sorsak, cevabınız ne olur?

Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri olan merdiven altı üretimin önüne geçmek için etkili ve caydırıcı kamusal denetimlerin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda müşterilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Tüketiciyi bilinçlendirmek, gıda güvenliği konusundaki farkındalıklarının artırılması bununla ilgili temel bir adımdır.