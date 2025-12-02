‘Başkanlar Konuşuyor’ serisinin konuğu olan Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, bölgenin mevcut yapısı, yatırım performansı, yeşil dönüşüm süreci ve yeni dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, Kayapa OSB’nin 1997’de başlayan kuruluş sürecinin bugün 180 fabrikanın üretim yaptığı, 14 bini aşkın kişinin istihdam edildiği bir sanayi ekosistemine dönüştüğünü belirtti. Bölgenin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Toy, 2026 yılı planlarını da paylaşarak geleceğe yönelik hedeflerini aktardı.

“Bursa, sanayi dönüşümünü yönetme potansiyeline sahip”

Bursa’nın Türkiye sanayisinin lokomotifi olduğunu hatırlatan Toy, “Bursa geçmişte Türkiye’yi sanayileştiren şehir oldu; şimdi sanayi dönüşümünü yönetme potansiyeline sahip. Bu dönüşümün üç temel direği var: yeşil üretim, dijital dönüşüm ve insan kaynağına yatırım. Biz Kayapa OSB olarak temiz, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim merkezi olarak kalma kararlılığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

• Kayapa Organize Sanayi Bölgesi hakkında genel bir bilgi verir misiniz? Bölgenin mevcut yapısı, faaliyet gösteren firma sayısı ve öne çıkan sektörler nelerdir?

Nüfusu bakımından Türkiye’nin 4. büyük kenti olan Bursa, ülkemiz ticaret ve sanayi hayatının çok önemli bir merkezidir. Tekstilden otomotive, makine sanayiinden tarıma dayalı gıda sanayiine kadar birçok alanda üretim yapılan, istihdam sağlanan Bursa, ülke ekonomisine önemli katkılar sunan bir üretim üssü konumundadır. Bursa bu gücünü, aralarında Kayapa OSB’nin de bulunduğu 17 organize sanayi bölgesinden almaktadır. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmaları 1997 yılına kadar uzanmaktadır. Kayapa Sanayici ve İş İnsanları Derneği 2002’de faaliyetlerine başladığında, bölgeye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) statüsü kazandırılmasını öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Zaman içinde yapılan yasal düzenlemelerden faydalanan sanayicilerimizin yoğun çalışmaları sonucunda bölgemiz, 20 Ağustos 2014 tarihinde tüzel kimliğini kazanarak Islah OSB statüsü onaylanmıştır. Bu aşamadan sonra bir yandan firmalarımız yapı kullanma izin belgesi, atık su izin belgesi, çalışma ruhsatı, ÇED görüşü gibi belgeleri tamamlarken, diğer yandan Müteşebbis Heyetimiz belirlenmiş ve çalışmalar daha da hızlanmıştır. 28 Mart 2019 tarihinde 302 Sicil Numarası ile ülkemizdeki Organize Sanayi Bölgeleri arasında yerimizi aldık. Brüt 134,2 hektar alan üzerine kurulu olan Kayapa OSB’de 231 sanayi parseli ve 17 donatı (sosyal, ticari, teknik altyapı vb.) parseli bulunmaktadır. Doluluk oranımız yüzde 83 düzeyindedir. 20 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 1/5000’lik ve 1/1000’lik Revizyon İmar Planlarımız onaylanmış, imar işlemleri bölgemiz bünyesinde çözümlenmeye başlanmıştır. Teknoloji tabanlı ve çevreci yatırımların üssü olma yolunda hızla ilerleyen Kayapa OSB, otomotiv yan sanayi ile makine sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerde üretim yapan 180 fabrikada 14.000'i aşkın çalışanı istihdam etmektedir. Yıllık ticaret hacmimiz yaklaşık 700 milyon dolar düzeyindedir. Yeni olmamıza rağmen Yeşil OSB gerekliliklerini yerine getirerek sertifikasyon sürecimizi başarıyla tamamladık.

• Kayapa OSB’de 2025 yılı nasıl geçti? 2026 dönemine yönelik planlarınız nelerdir?

Bölgemiz büyüyor ve bu büyüme beraberinde bazı ihtiyaçları da getiriyor. Asayiş ve güvenlik bu noktada en öncelikli konuların başında geliyor. Hem sanayicilerimizin hem de çevre mahallelerin güvenliği ve huzuru için Kayapa OSB Polis Merkezi, itfaiye ve sağlık ocağı kompleksi yapılması planlanmıştır. 2025 yılı Ağustos ayında Kayapa OSB Polis Merkezi inşaatının temelini attık ve 2026 yılında hizmete alınması planlanmaktadır. 2026 yılı içinde ise itfaiye ve sağlık ocağı inşaatlarının başlaması hedeflenmektedir. Ayrıca bölge sınırlarımızda bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Alanımıza, Parasız Yatılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile akabinde Meslek Yüksekokulu ve okul öncesi eğitim kompleksi yapılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

• Mesleki eğitim konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

Kayapa OSB sınırlarımızda planlarımızda Mesleki ve Teknik Eğitim alanı olarak onaylanmış parseli, Maliye Hazinesi’nden bedel karşılığı alarak Parasız Yatılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ardından Meslek Yüksekokulu ve okul öncesi eğitim kompleksi inşaatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Böylece sanayicimizin kanayan yarası olan ara eleman ihtiyacını gidermeyi amaçlıyoruz.

“Doğaya zarar vermeden üretim yapan bir sanayi bölgesiyiz”

• “Yeşil OSB” unvanlı bir bölgesiniz. Bu kapsamda hangi adımları attınız?

Kayapa OSB olarak kurulduğumuz günden bu yana çevreye duyarlı, doğaya zarar vermeden üretim yapan bir sanayi bölgesiyiz. Bu doğrultuda firmalarımızla birlikte gerekli tüm prosedürleri tamamlayarak önemli bir mesafe kat ettik ve hedeflerimiz doğrultusunda Mayıs 2025’te Bursa’da dördüncü, Türkiye genelinde ise ıslah sürecini tamamlayanlar arasında “Yeşil Organize Sanayi Bölgesi” unvanını almaya hak kazanan ilk OSB olduk. Bu unvan, sadece bir statü değil, çevresel sorumluluklarımızı sistemli biçimde yerine getirme taahhüdümüzün göstergesidir. Yeşil OSB gereği olarak enerji ve çevre yönetim sistemleri kapsamında faaliyet yürütüyoruz. Karbon ayak izimizi her yıl düzenli olarak hesaplatıp doğrulatıyoruz. Böylece çevresel etkilerimizi somut verilerle izleyip sürekli iyileştirme fırsatı buluyoruz. Bölge genelinde bugüne kadar 25 adet çatı tipi güneş enerji santrali (GES) devreye alınmıştır. Ayrıca TS EN 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi, TS EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN 14064-1:2019 Kurumsal Karbon Ayak İzi gerekliliklerini yerine getirerek Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) ilgili sertifikalarımızı aldık.

• Sanayide su yönetimi ve su tasarrufu konusunda neler yapıyorsunuz?

Sanayide su verimliliğine yönelik çalışmalar artık hem ülkemizde hem şehrimizde bir mecburiyet haline gelmiştir. Bu farkındalıkla hareket ediyoruz. Bölgemizde su dağıtım hizmeti henüz kurumumuz tarafından verilmemektedir ancak gerekli altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olup süreç devam etmektedir. Bölgemizde su tüketim verileri aylık olarak temin edilmekte, aksaklık durumunda işletmelerle temas kurulmaktadır. Bu sayede kayıp-kaçak tespitine imkân sağlanmaktadır. Ayrıca su şebekesinde meydana gelen kayıp-kaçaklar BUSKİ’ye bildirilerek süreç takip edilmektedir. Su kullanan işletmelerin çoğunda su geri kazanımına yönelik iyileştirmeler yapılmakta, yağmur suyu hasadı uygulamaları takip edilmektedir. Bunun yanında, sanayicilerimizin bilincini artırmak amacıyla son yıllarda “Sanayide Su Yönetimi ve Su Verimliliği” konulu eğitimler düzenlemekteyiz.

• Dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm OSB’lerin yeni gündemi. Kayapa OSB’de durum nedir?

Dijitalleşme, Kayapa OSB olarak bizim de gündemimizde yer alıyor. İşletmelerimizin dijitalleşme sayesinde zaman, veri ve iş gücü yönetimini daha pratik hale getirdiğini gözlemliyoruz. OSB Müdürlüğü’ndeki iki personelimiz, işletmelerle aynı dili konuşabilmek adına OSBÜK ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Dijital Dönüşüm eğitimlerine katılmış ve sertifikalarını almıştır. Böylece işletmelerimizin tüm süreçlerle ilgili bilgi ihtiyacını karşılayacak yeterlilik düzeyinin sağlanması hedeflenmektedir.

• Eklemek istediklerinizi ilave edebilir misiniz?

Kayapa OSB olarak temiz bir organize sanayi bölgesi olarak kalma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve üretime, istihdama, ihracata; kısacası kentimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz.