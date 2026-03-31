Medicabil Hastanesi Başhekim, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, JARSS Anestezi Dergisi’nde yayımlanan ‘Sürdürülebilir, Yeşil ve Yalın Ameliyathane için Azot Protoksitten Vazgeçme zamanı mı?’ başlıklı makalesiyle sağlık sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe dikkat çekti. Prof. Dr. Yılmazlar, ameliyathanelerde uzun yıllardır kullanılan azot protoksit gazının güçlü bir sera gazı olduğunu belirterek çevresel etkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Atmosferde 114 yıl kalabilen bu gazın, karbondioksite kıyasla yaklaşık 300 kat daha yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Yılmazlar, bir saatlik kullanımın saatte 95 kilometre hızla giden bir aracın bir saatte oluşturduğu sera gazı etkisine eşdeğer olduğunu aktardı. Küresel sera gazlarının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan azot protoksitin ozon tabakasına da zarar verdiğini söyledi.