Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando’nun Ustabaşı Programı hız kesmeden sürüyor. Maysan Mando, sahadaki deneyimi merkeze alan Ustabaşı Programı’nı bu yıl da başarıyla gerçekleştirdi. Her başarının, yetkinliği ve emeğiyle katkı sunan güçlü bir ekibin ürünü olduğu anlayışıyla hareket eden Maysan Mando’da, başarı zincirinin en kilit halkasını sahadaki ustalar oluşturuyor. Ürünleri ilk deneyimleyen, sektörün nabzını tutan ve sanayinin kalbinde yer alan ustalarla birlikte, sunulan ürün ve hizmet kalitesi de her yıl daha ileri taşınıyor. Soru-cevap yöntemiyle interaktif olarak ilerleyen sunumlarda, katılımcıların teknik ve operasyonel bilgileri tazelenirken, karşılıklı deneyim paylaşımı da teşvik edildi.

Maysan Mando ürünlerine yönelik mevcut bilgi ve beceriler tazelendi

Program kapsamında ustabaşılar; günlük operasyonlarda karşılaşılan sorunlara daha sistematik yaklaşma, ekip içinde çözüm üretme kültürünü yaygınlaştırma ve kalıcı iyileştirmeler yapabilme becerilerini geliştirme imkânı buldu. Ayrıca program sayesinde ustabaşılar, Maysan Mando ürünlerine yönelik mevcut bilgi ve becerilerini tazelerken; bildikleri ancak farkında olmadıkları konularda da farkındalıklarını artırdı. Destekleyici, tamamlayıcı ve pratik bilgilerle donatılan katılımcılar, sahadaki uygulamalarına doğrudan katkı sağlayacak içeriklerle buluştu.

Eğitici içeriğin yanı sıra program kapsamında katılımcılara hediye de takdim edilirken, katılımcılar keyifli vakit geçirme imkanı buldu. Maysan Mando Ustabaşı Programı hem firma hem de katılımcılar açısından son derece başarılı geçti.