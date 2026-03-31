Lumandıra tarafından planlanan yatırım, toplam 90 milyon TL bütçe ile 2 bin 750 metrekarelik alan üzerinde kurulacak. Tesisin günlük 77 bin 590 litre süt işleme kapasitesine sahip olması hedeflenirken, üretim portföyünde pastörize süt, yoğurt, ayran, kefir, peynir, tereyağı ve peynir altı suyu gibi ürünler yer alacak. Yeni tesis ile birlikte, ileri teknoloji üretim altyapısı sayesinde kalite standartlarının üst seviyeye taşınması ve tüketicilere güvenilir ürünlerin ulaştırılması amaçlanıyor.

Bölge ekonomisine ve istihdama katkı

Projenin işletme aşamasında yılda 300 gün ve çift vardiya sistemi ile yaklaşık 80 kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Lumandıra, bu yatırımla birlikte hem bölge ekonomisine katkı sunmayı hem de yerel üreticilerle iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım

Lumandıra yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmede, yatırım sürecinin çevresel hassasiyetler gözetilerek planlandığı vurgulanırken, ÇED sürecinin tüm gerekliliklerinin titizlikle yerine getirileceği ifade edildi. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda projenin çevreye uyumlu bulunması halinde, tesisin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi ve üretime başlaması öngörülüyor. Bu yatırımın, Bursa’nın gıda sanayisindeki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.