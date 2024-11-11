Çoğu ana metal fiyatı, doların gevşemesi ve Çin‘in büyümeyi artırmak için agresif bir teşvik paketi umutlarıyla daha yüksek işlem gördü.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç aylık bakır, yüzde 0,2 düşüşle 9.648,50 dolara gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda (SHFE) Aralık ayı bakır kontratı, yüzde 1,7 artışla 77.270 yuan (10.819,55 dolar) oldu.

Dolar endeksi hafifçe gevşeyerek dolar fiyatlı metalleri diğer para birimleri sahipleri için daha ucuz hale getirdi.

Bu arada, Pekin beş günlük yasama toplantısını günün ilerleyen saatlerinde tamamlayacak ve işlemci ve yatırımcılar Çin‘in teşvik önlemlerine ilişkin daha fazla ayrıntıyı yakından izleyecek.

Bir işlemci, “Piyasa Çin‘in Ulusal Halk Kongresi açıklamalarını nefesini tutarak bekliyor” dedi.

Haftalık bazda, her iki bakır kontratı da artışa hazırlanıyor.

Ekim ayında ihracatın son iki yılın en hızlı artışını gösterdiği ve işlenmemiş bakır ithalatının yükseldiği Çin‘den gelen verilerin beklenenden iyi gelmesi bu hafta metal fiyatlarını destekledi.

LME‘de alüminyum yüzde 0,5 artışla 2.709 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 16.655 dolar/tondan, çinko yüzde 0,6 artışla 3.069 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 2.049 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,2 düşüşle 31.745 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE‘de alüminyum yüzde 2 artışla 21.630 yuan/tondan, nikel yüzde 3,2 artışla 130.040 yuan/tondan, çinko yüzde 1,3 artışla 25.250 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 16.875 yuan/tondan ve kalay yüzde 1,3 artışla 261.740 yuan/tondan işlem gördü.