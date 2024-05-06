Psikolog Yazar Beyhan Budak, “Zor Zamanlar İçin Psikolojik Açıdan Güçlü Çocuklar Yetiştirmek” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Anne ve babaların bilinçli ebeveynler olmak için gösterdiği çabanın kendisi adına geleceğe daha umutla bakmasına yardımcı olduğunu söyleyen Beyhan Budak, “Yetişkinlerin dünyayı değerlendirme şeklinin önemli bir kısmı çocukluk çağındaki deneyimler neticesinde gelişiyor. Eleştiriler yapıcı olsa bile her zaman takdir ve teşekkürle dengelenmelidir. Aksi takdirde, haklı eleştiriler bile yıkıcı olabilir” dedi.

Öz güvenli çocuk yetiştirmek adına bazen çocuk gelişimi açısından önemli hatalar yapılabildiğine dikkat çeken Psikolog Yazar Beyhan Budak, “Ben değil biz diyebilen çocuklar yetiştirmeliyiz. Çocuğun sağlıklı bir benlik algısı geliştirebilmesi için toplumun diğer üyelerine yardım etme becerisini geliştirmek önemlidir. Bu şekilde çocuğun bu dünyadaki yerini ve anlamlı yaşamı anlamasını kolaylaştıracaktır” diye konuştu.