Yeşil OSB sürecinde çevre hassasiyetleriyle ilgili farkındalıklar oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya Kayapa OSB’de faaliyet gösteren firmalar katıldı. Standart Kalıp Metal Mak., İzmakpar Makina Kalıp, Isıtan Makine, Plaskar Plastik Enj., Bico End. İma. Oto Yan San., MGG Makina, P.B.D. Park Bahçe Donanım ve T.M.S. Raf Sistemleri firmalarının finale kaldığı yarışmada yapılan değerlendirmelerin ardından ‘En İyi Uygulama’ kategorisinde Isıtan Makine, ‘En İyi Fikir’ kategorisinde ise Plaskar Plastik birinci seçildi.

Yarışmada birinci seçilenlere ödülleri, finalistlere de katılım belgelerinin verildiği törende konuşan Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Yeşil OSB olma hedefiyle çalışıyoruz, yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve bu yolda bizlere katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ederiz” derken, yarışmaya katılan tüm firmaları ve emeği geçenleri kutlarken katılım ve başarı sertifikalarını takdim etti.