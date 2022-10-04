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Yusuf Ekinci hayatını kaybetti
Bursalı iş insanı Doğu Pres Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ekinci, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
İş Dünyası 04.10.2022, 00:12
Çanakkale’nin Ezine ilçesi Ezine-Geyikli yolunda kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp, duvara çarpmasının ardından sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yusuf Ekinci 44 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ekinci’nin naaşı 2 Ekim Pazar günü Bursa Organize Sanayi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’na defnedildi. Doğu Pres’ten yapılan açıklamada, “Doğu Pres Hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ekinci’yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz” denildi.
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