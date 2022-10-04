Yusuf Ekinci hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Ezine-Geyikli yolunda kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp, duvara çarpmasının ardından sağ­lık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yusuf Ekinci 44 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ekinci’nin naaşı 2 Ekim Pazar günü Bursa Organize Sanayi Camii’nde ikindi nama­zına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Me­zarlığı’na defnedildi. Doğu Pres’ten yapılan açıklamada, “Doğu Pres Hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ekinci’yi kaybet­miş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz” denildi.