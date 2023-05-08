Türkiye’ye değer katan Artvinli isimler ödüllendirildi
Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ARSİYAD) Türkiye Buluşması Ödül Töreni, görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi.
Organizasyona Bursa, Artvin, İstanbul, Ankara ve çeşitli şehirlerden katılan yaklaşık 1000 kişi katıldı. Podyum Davet’te düzenlenen organizasyona Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt çeşitli partilerin milletvekili adayları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileri ile davetliler katıldı.
“Bu topraklara hizmeti ödüllendirmek istedik”
Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş, “ARSİYAD olarak; başarının desteklenmesi, takdir edilmesi ve başkalarına da örnek olması gerektiği düşüncesiyle, Artvin kökenli olup, bulundukları şehirlere ve ülkemize önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumları ulusal ölçekte bir organizasyonla ödüllendirelim istedik” dedi. Gecenin ödüle layık görülenleri şu isimlerden oluştu:
Spor Ödülü - Milli Kareteci Murat Öz
Çevre Ödülü - Yeşil Artvin Derneği
Girişimcilik Ödülü - İş İnsanı Cem Kotanoğlu
KOBİ Ödülü - İş İnsanı Sedat Ali Öktem
Kurum ve STK Ödülü- ARTSO Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt
Müzik Ve Sanat Ödülü- Yerel Sanatçı Bayar Şahin
Jüri Özel Ödülleri - Artı Yedi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Akgün ve İş İnsanı Sıtkı Kahvecioğlu
Yenilenebilir Enerji Ödülü – İş İnsanı Ali Hazır
Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri- Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ve Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gökyiğit
Üstün Hizmet Ödülü- İş İnsanı İsmet Acar
Kültür, Sanat Ve Edebiyat Ödülü- Zülfü Livaneli.