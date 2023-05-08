Türkiye’ye değer katan Artvinli isimler ödüllendirildi

Organizasyona Bursa, Artvin, İstanbul, Ankara ve çeşitli şehirlerden katılan yak­laşık 1000 kişi katıldı. Podyum Davet’te düzen­lenen organizasyona Bursa Büyükşehir Bele­diye Başkanı Alinur Aktaş, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, AK Parti Bursa İl Baş­kanı Davut Gürkan, CHP Bursa İl Başkanı Tur­gut Özkan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt çeşitli partilerin milletve­kili adayları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileri ile davetliler katıldı.

“Bu topraklara hizmeti ödüllendirmek istedik”

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren ARSİYAD Yönetim Kurulu Baş­kanı Gürsel Durmuş, “ARSİYAD olarak; başarı­nın desteklenmesi, takdir edilmesi ve başkala­rına da örnek olması gerektiği düşüncesiyle, Artvin kökenli olup, bulundukları şehirlere ve ülkemize önemli katkılarda bulunan kişi ve ku­rumları ulusal ölçekte bir organizasyonla ödül­lendirelim istedik” dedi. Gecenin ödüle layık görülenleri şu isimlerden oluştu:

Spor Ödülü - Milli Kareteci Murat Öz

Çevre Ödülü - Yeşil Artvin Derneği

Girişimcilik Ödülü - İş İnsanı Cem Kotanoğlu

KOBİ Ödülü - İş İnsanı Sedat Ali Öktem

Kurum ve STK Ödülü- ARTSO Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt

Müzik Ve Sanat Ödülü- Yerel Sanatçı Bayar Şahin

Jüri Özel Ödülleri - Artı Yedi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Akgün ve İş İnsanı Sıtkı Kahvecioğlu

Yenilenebilir Enerji Ödülü – İş İnsanı Ali Hazır

Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri- Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ve Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gökyiğit

Üstün Hizmet Ödülü- İş İnsanı İsmet Acar

Kültür, Sanat Ve Edebiyat Ödülü- Zülfü Livaneli.