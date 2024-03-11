Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu kapsamında, Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Çevikel, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Türk iş dünyasının taleplerini görüştü.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Kırgısiztan’ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen Türkiye-Kırgızistan İş Forumu programına katılarak, Türk yatırımcılar için Orta Asya'nın kapılarını araladı. Türkiye'den Bursa'yı temsil eden tek yetkili olan Çevikel, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından düzenlenen özel yemekte, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve birçok devlet yetkilisiyle de temaslarda bulundu.

Kırgızistan Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan fabrikaları ziyaret eden ve program kapsamında düzenlenen B2B görüşmelere katılan Başkan Çevikel, tekstil sektöründe yeni taleplerin yanı sıra bölgenin yatırıma müsait olduğu ve vergi avantajlarının bulunduğu belirterek, "Kırgızistan'da tekstil sektörüne olan taleplerin arttığını gözlemliyoruz. Bu bölgenin yatırıma uygunluğu ve sağladığı vergi avantajları Türk iş insanları için önemli bir fırsat sunuyor" dedi.

Destek sağlamaya hazırız

Türk iş insanlarına yatırım çağrısında bulunan Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev ise "Ülkemiz, son yıllarda yürüttüğü istikrarlı ekonomik politikalar ve yatırımcı dostu reformlarla dikkat çekmektedir. Yatırımcılarımızı ülkemize davet etmekten ve işbirliği olanaklarına kapılarımızı açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk yatırımcılarının, Kırgızistan'daki potansiyeli keşfetmeleri ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı