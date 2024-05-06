UİB’in 2024 Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. Nisan ayındaki ihracatı 2.8 milyar dolar olan UİB’in, Ocak - Nisan dönemi ihracat tutarı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.14 artarak 12 milyar 322 milyon 760 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Uzun bayram tatilinin ihracata olumsuz etkisini geçen ay hissettik. Küresel rekabet yarışında varlığımızı sürdürebilmek için gerekli dönüşüm ve desteklerin de katkısıyla ihracat hedeflerimize ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

UİB’e bağlı birliklerin performansı

· Nisan ayında ihracatını 2 milyar 381 milyon 505 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), bu yılın ilk dört ayındaki ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.81 oranında artarak 10 milyar 249 milyon 550 bin dolara ulaştı.

· Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Nisan ayında 97 milyon 14 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk dört aylık ihracatı ise 432 milyon 942 bin dolar olarak gerçekleşti.

· Nisan ayı ihracatı 65 milyon 354 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Nisan ihracatı da 304 milyon 150 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

· Nisan ayında, 28 milyon 737 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), Ocak-Nisan dönemi ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 97 milyon 20 bin dolar oldu.

· Nisan ayında, 6 milyon 380 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB), ilk dört aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak 50 milyon 331 bin dolar düzeyine ulaştı.