Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) heyeti, yurt dışı ekonomik zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Polonya programını başarıyla tamamladı. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Türkiye, Kosova ve Polonya iş insanları arasında işbirliği fırsatlarını kapsayan önemli ve çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik, somut ekonomik iş birliği ve ticari ilişkiler başlattık. Yurt dışı programlarımızla da üyelerimize, Bursa’mıza ve ülkemiz ekonomisine fayda sağlamaya devam ediyoruz” dedi.