23-27 Nisan 2024 tarihleri arasında Frankfurt'ta düzenlenen “Techtextil 2024 Fuarı”nı katılan Konfida, dünyanın dört bir yanından gelen sektörün lider üreticileriyle ve müşteriyle buluşarak işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuarda aynı zamanda kişiye özel komple üretim hatları ile makineler üreten; ambalaj, tekstil, otomotiv, enerji ve daha birçok farklı sektöre hizmet verebilen bir Konfida iştiraki olan Konfida Makine’yi müşterilere ve ziyaretçilere tanıtma imkanı buldu. Ayrıca, Konfida kağıt bobinleri kullanılarak inşa edilen “Kağıt Masura Ev” konseptli stand ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.