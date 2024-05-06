Bursa Valisi Mahmut Demirtaş göreve başladığından bu yana Bursa iş dünyası ile bir araya gelmeye özen gösteriyor. Son olarak Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Loyalmak, Polteks ve Barida’yı, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Gürkan Brode’yi ziyaret etti. Fabrikaları gezerek incelemelerde bulunan Demirtaş, firma sahiplerinden üretimi, ihracatları ve istihdamları hakkında bilgiler aldı ve bunları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ziyaretleri kapsamında kendisine Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy’da eşlik etti.

Gürsu Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 30 yıldır ev tekstili sektöründe üretim yapan ve trendleri belirleyen Gürkan Brode’yi ziyaret eden Veli Demirtaş, “Ev tekstili sektöründe brodeli tül perde üretimi başta olmak üzere bayan dış giyim sektöründe brode işlemeli kumaş ve güpür üretimi gerçekleştiren fabrikayı ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Davut Gürkan'dan üretim ve sektöre dair bilgi aldık. Nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, kentimizin ekonomisine katkı sağlayan firmamıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve 30 yıl önce kurulan Türkiye’nin tekstil makineleri imalat sektöründe dünya çapında tanınan ve başarılı projelere imza atan Polteks Tekstil Makinaları’nı ziyaret eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Demir, çelik, kağıt, tekstil, plastik ve genel sanayi için kauçuk ve poliüretan kaplamalı silindir üretimi ile tekstil makineleri üzerine faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret ederek fabrikanın genel yapısı hakkında yönetim kurulu başkanı Ali Karen’den bilgi aldık. İstihdam, üretim ve ihracata katkı sağlayan firma yetkilileri ve personele çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Vali Demirtaş, 15 yılı aşkın üretim tecrübesiyle CNC Plazma Kesim, CNC Fiber Lazer Kesim ve delik delme ile birlikte saç işleme makinalarının üretimini yapan Loyalmak’ta incelemelerde bulundu. Demirtaş, “Metal işleme endüstrisinde uygun maliyetli teknolojik ürün üretimi üzerine faaliyet gösteren CNC plazma kesim, CNC fiber lazer kesim ve delik delme ile birlikte sac işleme makineleri üretiminin gerçekleştirildiği fabrikayı ziyaret ederek fabrikanın genel yapısı ve üretimi hakkında yönetim kurulu başkanı Adem Yalçın’dan bilgi aldık. Fabrika yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı çalışmalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, otomotiv başta olmak üzere elektrik, gıda, beyaz eşya, savunma sanayi ve ilaç sektörü üzerine her türlü mühendislik çözümleri üreterek özel makine imalatı çözümleri Barida’yı ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Sinan Batır'dan sektör ve üretime dair bilgi aldı. Demirtaş, “Kentimizin ekonomisine katkı sağlayan firmamıza nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.