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Tekstilde katma değerli üretime destek

Bursa’daki teknik tekstil ve kompozit sektörlerine yönelik BUTEXCOMP Projesi kapsamında başlatılan kümelenme çalışmalarında yol haritası, paydaşların katılımı ile düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı.

İş Dünyası 15.01.2024, 19:55
Tekstilde katma değerli üretime destek

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi’nin (BUTEXCOMP) faaliyetleri devam ediyor.

#BUTEXCOMP Projesi
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