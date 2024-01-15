Tekstilde katma değerli üretime destek

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi’nin (BUTEXCOMP) faaliyetleri devam ediyor.