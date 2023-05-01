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KOSGEB’ten üretim alanı müjdesi
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası toplantısı KOSGEB Müdürü Hasan Basri Kurt’un katılımıyla gerçek-leşti.
İş Dünyası 01.05.2023, 23:12
Türkiye’nin üretim hacminin hızla büyüdüğüne dikkat çeken KOSGEB Genel Müdürü Kurt, iş insanlarının daha büyük üretim alanları talep ettiğini dile getirdi. Sanayi sitesi ve arsa problemleri yaşandığına dikkat çeken Kurt, “KOSGEB olarak kısa dönemde ülke genelinde bin metrekarelik birimlerden oluşan 10 milyon metrekarelik alanı üretimde kullanılmak üzere oluşturacağız” dedi.
Oda meclis üyelerinin sorduğu çeşitli soruları da cevaplandıran Kurt, gerek genel başkanlık ve gerekse illerde bulunan müdürlükler aracılığıyla ihtiyaç duyulan tüm konularda profesyonel ekiplerle yardımcı olunduğuna işaret etti.
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