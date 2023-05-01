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KOSGEB’ten üretim alanı müjdesi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası toplantısı KOSGEB Müdürü Hasan Basri Kurt’un katılımıyla gerçek-leşti.

İş Dünyası 01.05.2023, 23:12
KOSGEB’ten üretim alanı müjdesi

Türkiye’nin üretim hacminin hızla büyüdüğüne dikkat çeken KOSGEB Genel Müdürü Kurt, iş insanlarının daha büyük üretim alanları talep etti­ğini dile getirdi. Sanayi sitesi ve arsa problemleri yaşandığına dikkat çeken Kurt, “KOSGEB olarak kısa dönemde ülke genelinde bin metrekarelik birim­lerden oluşan 10 milyon metrekarelik alanı üretimde kullanılmak üzere oluşturacağız” dedi.

Oda meclis üyelerinin sorduğu çe­şitli soruları da cevaplandıran Kurt, ge­rek genel başkanlık ve gerekse illerde bulunan müdürlükler aracılığıyla ihti­yaç duyulan tüm konularda profesyo­nel ekiplerle yardımcı olunduğuna işa­ret etti.

#KOSGEB
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