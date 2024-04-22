Genç girişimciler Bursa Business School’da buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu’nun ‘Strateji Arama Çalıştayı’, iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlendi. Bursa’da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşen çalıştayda mevcut durum analizi, program ve faaliyet geliştirme ile stratejiler konuları ele alındı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, dijitalleşme ve yüksek teknoloji odaklı yeni bir ekonomik düzenin kurulduğunu vurguladı. Ekonomide kuralların yeniden yazıldığı ve oyun kurucuların girişimciler olduğu bir dönemin başladığını kaydeden Koçaslan, “Kent ve ülke olarak bugüne kadar başardıklarımızdan aldığımız ilhamla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazmaya ihtiyacımız var. Bu yeni hikâyeye ancak girişimcilerimizin azmi ve heyecanıyla ulaşabiliriz. Kurulumuzun faaliyetleri, kentimizde girişimcilik ekosistemini geliştirecek ve Bursa’dan dünyada ses getirecek girişimcilerin çıkmasının da yolunu açacaktır” dedi.

Ortak akılla yol haritası belirliyoruz

TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emre Yıldız da, Bursa’da girişimciliğin geliştirilmesine yönelik ortak akılla bir yol haritası belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Yıldız, “Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik değişimler, artık yalnızca bugünü değil, geleceği de takip etmemizi gerektiriyor. Dolayısıyla hiçbir zaman yarını hayal etmekten ve geleceği şekillendirmekten vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.