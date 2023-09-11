Bursa’da gerçekleştirilen MÜSİAD Sektör Kurulları ve Fuar Komisyonu 1. Bölge Sektör Kurulu Başkanları İstişare Toplantısında sektör kurullarının yol haritası çizildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sektör Kurulları ve Fuar Komisyonu 1. Bölge Sektör Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı, MÜSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda sektör temsilcileri, ekonomik gidişat ve ticari işbirlikleri odaklı istişarelerde bulundu.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, 13 bini aşkın üye ve 60 binin üzerinde işletme ile 2 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağladıklarını belirterek “Sektör temsilcilerimiz ile istişarede bulunarak tüm sektör kurullarımızın yekvücut hareket etmesini amaçlıyoruz. Sektör kurullarımızı birlikte tasarlayarak çalışmalarımızı daha güçlü hale getireceğiz” dedi. Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini dile getiren MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak da “Böyle bir süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Programın (OVP) etkin şekilde uygulanması, iş dünyamızın ihtiyaçlarının karşılık bulması noktasında önem teşkil edecek.

Bu kritik virajda, daha fazla üretim ve ihracata odaklanan MÜSİAD’ımız da binlerce üyesiyle ekonomiye muazzam katkılarda bulunmayı sürdürecek” diye konuştu.