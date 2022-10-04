BTB’de seçim tamam
Türkiye’nin en köklü ticaret borsalarından Bursa Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen seçimlerde 52 meslek komitesi üyesi ile 22 meclis üyesi belli oldu.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 2022-2026 döneminde görev yapacak meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Bursa TB Hizmet Binası’nda, Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan seçimlerde, üyeler kurulan 4 sandıkta oy kullandı.
09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından sayıma geçildi.
İlçe seçim kurulu üyelerinin oy sayımı sonrası açıklanan geçici sonuçlara göre, 52 meslek komitesi asıl ve yedek üyeleri ile 22 meclis üyesi belirlendi.
Bursa Ticaret Borsası’nda seçim süreci; 7 Ekim 2022 Cuma günü Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılacak yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği, TOBB delegeleri ile disiplin kurulu üyeleri seçimleriyle tamamlanacak.
1 Ekim Cumartesi günü yapılan Bursa TB Meslek Grupları seçimlerinin geçici sonuçları şöyle:
1.Meslek Komitesi Üyeleri
Aytav Aydın Tavuk ve Et Paz.
Örneket Kırmızıay Gıda
Maksem Kasabı
Uzan Et
Fatih Görür
Minay Et ve Et Ürünleri
Hakan Gözüyılmaz
2. Meslek Komitesi Üyeleri
Marmarabirlik
Esşen Organik Gıda
Eşref Ali Silmez Gıda
Namık Turan
S.S. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tar. Sat. Koop.
Ömer Özdemir
Beyazıt Zeytincilik
3. Meslek Komitesi Üyeleri
Aslım Sebze Meyve Kom.
Ak-Pat Gıda Tarım Ürünleri
Mevsim Gıda
Bilge Kardeşler Tarım
Emre Yavuz
İnceler Tarım Ür. - Bursa Şb.
Canyağız Gıda
4. Meslek Komitesi Üyeleri
Agroglobal Tarım
Tarımevi Tarımsal Faal.
Maral Genetıcs Tarım
Martı Yem
Bursa Sezer Gıda
5. Meslek Komitesi Üyeleri
Uzay Gıda Pasta
Alagöz Tarım
Ayben Pastacılık
Unkar Ekmekçilik
D.Darmstadt Gıda
6. Meslek Komitesi Üyeleri
Gazioğlu Tekstil
Çevikel Tekstil
Sertepe Otomotiv
Bursalı Tekstil
S.M. Yüksel İplik
Bursa İpek Tekstil
Esgin Tekstil
7. Meslek Komitesi Üyeleri
Öztaner Gıda ve İhtiyaç Mad.
Erdinç Bayrakçı- Bayrakçı Tic.
Seçkin Onur
Özen Alşv. Hiz. - Bursa Blg. Şb.
Zıngır Gıda
Hür-Tav Tavukçuluk
Paşam Yumurta
8. Meslek Komitesi Üyeleri
C.C. İç ve Dış Tic.
Et-Se Hayvancılık
Edemen Et ve Et Ürünleri
Övün Et ve Et Ürünleri
İlmi Tekstil Hayvancılık
Yen Et Tarım
Uluabat Hayvancılık Tarım Ürünleri