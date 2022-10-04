BTB’de seçim tamam

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 2022-2026 döneminde görev yapacak meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerini belirle­mek için sandık başına gitti. Bursa TB Hizmet Binası’nda, Os­mangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Baş­kanlığı gözetiminde yapılan seçimlerde, üyeler kurulan 4 san­dıkta oy kullandı.

09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen oy verme işlemi­nin ardından sayıma geçildi.

İlçe seçim kurulu üyelerinin oy sayımı sonrası açıklanan ge­çici sonuçlara göre, 52 meslek komitesi asıl ve yedek üyeleri ile 22 meclis üyesi belirlendi.

Bursa Ticaret Borsası’nda seçim süreci; 7 Ekim 2022 Cuma günü Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılacak yönetim kurulu baş­kanlığı ve yönetim kurulu üye­liği, TOBB delegeleri ile disiplin kurulu üyeleri seçimleriyle ta­mamlanacak.

1 Ekim Cumartesi günü yapı­lan Bursa TB Meslek Grupları seçimlerinin geçici sonuçları şöyle:

1.Meslek Komitesi Üyeleri

Aytav Aydın Tavuk ve Et Paz.

Örneket Kırmızıay Gıda

Maksem Kasabı

Uzan Et

Fatih Görür

Minay Et ve Et Ürünleri

Hakan Gözüyılmaz

2. Meslek Komitesi Üyeleri

Marmarabirlik

Esşen Organik Gıda

Eşref Ali Silmez Gıda

Namık Turan

S.S. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tar. Sat. Koop.

Ömer Özdemir

Beyazıt Zeytincilik

3. Meslek Komitesi Üyeleri

Aslım Sebze Meyve Kom.

Ak-Pat Gıda Tarım Ürünleri

Mevsim Gıda

Bilge Kardeşler Tarım

Emre Yavuz

İnceler Tarım Ür. - Bursa Şb.

Canyağız Gıda

4. Meslek Komitesi Üyeleri

Agroglobal Tarım

Tarımevi Tarımsal Faal.

Maral Genetıcs Tarım

Martı Yem

Bursa Sezer Gıda

5. Meslek Komitesi Üyeleri

Uzay Gıda Pasta

Alagöz Tarım

Ayben Pastacılık

Unkar Ekmekçilik

D.Darmstadt Gıda

6. Meslek Komitesi Üyeleri

Gazioğlu Tekstil

Çevikel Tekstil

Sertepe Otomotiv

Bursalı Tekstil

S.M. Yüksel İplik

Bursa İpek Tekstil

Esgin Tekstil

7. Meslek Komitesi Üyeleri

Öztaner Gıda ve İhtiyaç Mad.

Erdinç Bayrakçı- Bayrakçı Tic.

Seçkin Onur

Özen Alşv. Hiz. - Bursa Blg. Şb.

Zıngır Gıda

Hür-Tav Tavukçuluk

Paşam Yumurta

8. Meslek Komitesi Üyeleri

C.C. İç ve Dış Tic.

Et-Se Hayvancılık

Edemen Et ve Et Ürünleri

Övün Et ve Et Ürünleri

İlmi Tekstil Hayvancılık

Yen Et Tarım

Uluabat Hayvancılık Tarım Ürünleri