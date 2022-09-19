BEBKA’nın 2023 bütçesi onaylandı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkan­lığında ve Bursa Valisi Yakup Can­bolat ev sahipliğinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı binasında ger­çekleştirilen Eylül ayı Yö­netim Kurulu toplantısına; Bilecik Valisi Dr. Kemal Kı­zılkaya, Bursa Büyükşehir Belediye Baş­kanı Alinur Aktaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bur­kay, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Baş­kanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kal­kınma Ajansları Genel Müdürlüğü koor­dinasyonunda faaliyetlerini sürdürün BEBKA’nın, Eylül ayı Yönetim Ku­rulu toplantı­sında 2023 Çalışma Prog­ramı ve bütçesi­nin yanı sıra 2022 yılının ilk 6 ayına yönelik Ara Faaliyet Raporu da onaylandı. 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı çalışmaları ve illerde yapılacak Bölge Planı Çalıştaylarının da görüşüldüğü toplantı, Ajans faaliyetlerine ilişkin Yö­netim Kurulu üyelerine yapılan bilgilen­dirme sunumu ile sona erdi.